Teriakan Stop Sebelum Insiden Maut New York

Sebuah insiden tragis mengguncang landasan pacu Bandara LaGuardia, New York, Amerika Serikat, ketika sebuah pesawat Air Canada Express bertabrakan dengan truk pemadam kebakaran. Rekaman pengontrol lalu lintas udara (ATC) yang beredar mengungkap momen menegangkan, di mana teriakan 'Stop!' terdengar beberapa detik sebelum tabrakan maut yang menewaskan dua pilot dan melukai dua lainnya.

Peristiwa nahas tersebut terjadi pada Minggu (22/3) pukul 02.40 waktu setempat. Pesawat jenis CRJ-900 dengan nomor ekor Air Canada Express, yang dioperasikan oleh Jazz Aviation, diketahui baru saja tiba dari Montreal. Platform pelacakan penerbangan FlightRadar24 mengonfirmasi rute pesawat tersebut.

Saat tabrakan terjadi, pesawat berada di fase akhir pendaratan dan melaju sekitar 30 mph (sekitar 48 km/jam). Truk pemadam kebakaran yang terlibat dalam insiden ini dikemudikan oleh seorang petugas polisi.

Pihak Jazz Aviation mengonfirmasi bahwa penerbangan tersebut membawa 72 penumpang dan empat awak. Sayangnya, insiden ini merenggut nyawa seorang pilot dan kopilot. Dua korban luka lainnya, seorang sersan dan seorang petugas, dilaporkan mengalami patah tulang, demikian dilansir NBC News.

Momen Mencekam di Menara Kontrol

Momen paling mengerikan terungkap dari rekaman audio menara pengontrol bandara. Beberapa detik sebelum benturan, suara seorang staf terdengar jelas berteriak, "Truk satu, berhenti, berhenti, berhenti!" seperti yang dilaporkan BBC. Truk pemadam kebakaran tersebut sebelumnya dipanggil ke landasan karena ada laporan "masalah bau" dari pesawat lain, menurut Direktur Eksekutif Otoritas Pelabuhan, Kathryn Garcia.

Rebecca Liquori, salah satu penumpang yang berada di pesawat dari Montreal, menceritakan pengalamannya kepada News12 Long Island. Ia menggambarkan adanya suara "ledakan" keras sesaat setelah pesawat mendarat. "Saat kami turun, kami mengalami turbulensi hebat," ujarnya. "Lalu kami mendarat dengan sangat kasar… Semua orang merasakannya. Rasanya seperti pesawat terguncang dan Anda mendengar pilot mencoba mengerem untuk mencegah tabrakan."

Liquori melanjutkan, "Saat Anda mendengar suara rem, beberapa detik kemudian terdengar suara ledakan yang sangat keras. Semua orang tersentak dari tempat duduk mereka." Ia juga menggambarkan bagaimana para penumpang saling membantu untuk meluncur turun dari sayap pesawat demi menyelamatkan diri. "Saya hanya senang masih hidup," pungkasnya, "Saya tidak pernah membayangkan penerbangan satu jam yang telah saya lakukan berkali-kali… berakhir seperti ini."