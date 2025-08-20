Temuan Mengerikan: Enam Kepala Terpenggal Ditemukan di Jalanan Meksiko!

Internationalmedia.co.id melaporkan penemuan mengerikan yang mengguncang Meksiko. Setidaknya enam kepala manusia terpenggal ditemukan di sepanjang jalan raya yang menghubungkan negara bagian Puebla dan Tlaxcala, wilayah yang selama ini relatif tenang dari aksi kekerasan ekstrem. Penemuan ini pertama kali dilaporkan oleh seorang pengemudi yang melintas di jalur tersebut, seperti yang dilansir oleh AFP pada Rabu (20/8/2025).

Kejadian ini bukan satu-satunya. Laporan media lokal menyebutkan penemuan potongan tubuh manusia lainnya, termasuk kepala, di kota Colima, Meksiko bagian barat. Jaksa setempat menyatakan bahwa kepala-kepala yang ditemukan di Tlaxcala berasal dari korban laki-laki. Identitas korban dan pelaku hingga kini masih dirahasiakan, dan belum ada penangkapan yang dilakukan.

Di lokasi penemuan di Tlaxcala, ditemukan pamflet yang diduga menghubungkan aksi brutal ini dengan aksi balas dendam antar geng kriminal yang terlibat dalam pencurian bahan bakar. Baik Puebla maupun Tlaxcala memang menjadi basis operasi geng-geng narkoba dan pencuri bahan bakar, namun kekerasan sebesar ini terbilang jarang terjadi di kedua wilayah tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, memang tercatat peningkatan penemuan mayat di perbatasan kedua negara bagian ini.

Kekerasan ekstrem, termasuk pemenggalan kepala, lebih sering terjadi di negara bagian utara Meksiko dan sepanjang pesisir Pasifik, wilayah operasi utama kartel-kartel narkoba. Insiden serupa pernah terjadi sebelumnya, seperti penemuan 20 mayat di Sinaloa pada 30 Juni lalu (lima diantaranya tanpa kepala), dan penemuan enam kepala di Chilapa, Guerrero pada Maret 2022.

Konflik narkoba di Meksiko telah menelan korban jiwa yang sangat besar. Sejak tahun 2006, ketika pemerintah melancarkan operasi besar-besaran melawan kartel, sekitar 480.000 orang tewas dan 130.000 lainnya dinyatakan hilang. Penemuan mengerikan ini sekali lagi menyoroti betapa brutalnya kekerasan yang masih melanda Meksiko.