Teheran Terancam Gelap Gulita Ultimatum Trump Bikin Dunia Tegang

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengeluarkan ancaman serius terhadap Iran terkait penutupan Selat Hormuz. Dalam ultimatum terbarunya, Trump memberi waktu 48 jam kepada Teheran untuk membuka kembali jalur pelayaran krusial tersebut atau menghadapi konsekuensi mengerikan: pemadaman listrik total. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, tenggat waktu ini datang di tengah ketegangan yang memuncak di Timur Tengah.

Melalui platform Truth Social miliknya, Trump dengan tegas menyatakan, "Jika Iran tidak SEPENUHNYA MEMBUKA, TANPA ANCAMAN, Selat Hormuz, dalam waktu 48 JAM dari saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, DIMULAI DENGAN YANG TERBESAR TERLEBIH DAHULU!" Ancaman ini, yang dilontarkan pada Minggu (22/3/2026), sontak memicu kekhawatiran global akan eskalasi konflik yang lebih luas.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran bukanlah tanpa alasan. Langkah ini merupakan respons pembalasan atas dimulainya perang antara AS dan Israel melawan Iran sejak 28 Februari. Tindakan tersebut secara efektif mengganggu salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia.

Selat Hormuz merupakan arteri utama bagi ekonomi global, menjadi jalur lalu lintas bagi sekitar seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair dunia setiap harinya. Penutupannya telah memaksa banyak negara untuk segera mencari rute alternatif dan mengandalkan cadangan strategis mereka demi menjaga stabilitas pasokan energi.

Dampak langsung dari terhambatnya pasokan dari Teluk telah terasa di seluruh dunia, dengan harga bahan bakar yang melonjak drastis. Situasi ini mengancam memicu gelombang inflasi yang meluas, memberikan tekanan ekonomi yang signifikan pada pemerintahan di berbagai negara seiring berlanjutnya ketegangan.

Sebelumnya, pada Sabtu (21/3), militer AS mengumumkan keberhasilan mereka merusak bunker Iran yang diyakini menyimpan senjata yang dapat mengancam pengiriman minyak dan gas di Selat Hormuz. Pernyataan ini tampaknya dirancang untuk menenangkan gejolak pasar energi global dan meyakinkan sekutu internasional Washington yang mulai menunjukkan keraguan. Lebih dari 20 negara telah secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk upaya pembukaan kembali jalur laut krusial ini.

Dengan jam terus berdetak menuju tenggat waktu yang ditetapkan, dunia menahan napas, menanti respons Iran terhadap ultimatum Trump yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik secara drastis. Keputusan Teheran dalam 48 jam ke depan akan menentukan arah konflik dan stabilitas ekonomi global.