Target Rahasia Iran Terkuak

Riyadh – Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mengungkapkan data mengejutkan terkait pola serangan Iran. Menurut GCC, sebagian besar agresi militer Iran dalam beberapa waktu terakhir secara spesifik menargetkan negara-negara Teluk. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, tindakan ini disebut sebagai balasan atas gempuran dari Amerika Serikat dan Israel, namun GCC memperingatkan bahwa hal tersebut menciptakan ancaman serius bagi stabilitas kawasan dan ekonomi global.

Sekretaris Jenderal GCC, Jasem al-Budaiwi, dalam pernyataannya yang dikutip Al Arabiya, menyatakan bahwa "Iran mengarahkan lebih dari 85 persen serangannya ke negara-negara Teluk." Ia merinci bahwa sasaran serangan tidak hanya terbatas pada instalasi militer, melainkan juga menyasar infrastruktur sipil vital seperti hotel, kedutaan besar, fasilitas air, hingga bandara, yang berujung pada jatuhnya korban jiwa di kalangan warga sipil.

Al-Budaiwi menegaskan sikap tegas negara-negara Teluk yang tidak akan mentolerir "tipu muslihat" atau upaya pembenaran atas agresi tersebut. Ia juga menolak keras menjadikan negara-negara Teluk sebagai "arena" untuk penyelesaian perselisihan regional. Meskipun negara-negara Teluk telah berulang kali menawarkan jaminan keamanan kepada Iran, mereka justru terus menghadapi rentetan serangan rudal.

GCC secara gamblang menuding Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik ini. Al-Budaiwi menekankan bahwa negara-negara Teluk memiliki hak penuh untuk membela diri sesuai dengan hukum internasional.

Lebih lanjut, pernyataan Al-Budaiwi juga menyoroti serangan sistematis Teheran terhadap fasilitas minyak di kawasan Teluk. Serangan-serangan ini dilaporkan menargetkan lokasi strategis dekat Selat Hormuz dan menghantam kilang minyak di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, serta Kuwait. GCC menyerukan penghentian segera atas serangan-serangan tersebut dan mendesak agar negara-negara Teluk dilibatkan dalam setiap diskusi mengenai potensi gencatan senjata antara AS dan Iran.

Terkait dengan upaya Iran memberlakukan biaya transit di Selat Hormuz, Al-Budaiwi menyampaikan kecaman keras. Ia menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Regulasi global secara tegas melarang gangguan apa pun terhadap navigasi di perairan internasional Selat Hormuz, dan tidak ada satu pun negara yang berhak memberlakukan pembatasan semacam itu.

Sebagai penutup, Sekjen GCC menegaskan bahwa negara-negara Teluk tidak menjadi bagian dari konflik yang sedang berlangsung dan telah melakukan berbagai upaya ekstensif untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut.