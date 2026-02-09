Sydney Memanas Tolak Presiden Israel

Internationalmedia.co.id – News – Suasana tegang menyelimuti kota Sydney, Australia, pada Senin (9/2) malam, ketika aksi protes menolak kunjungan Presiden Israel, Isaac Herzog, berubah menjadi bentrokan sengit antara demonstran dan aparat kepolisian. Insiden ini diwarnai penggunaan semprotan merica dan gas air mata oleh polisi, serta penangkapan sejumlah individu.

Petugas kepolisian Sydney dilaporkan menggunakan semprotan merica secara agresif terhadap kerumunan demonstran, bahkan mengenai awak media, termasuk seorang wartawan AFP yang meliput di lokasi. Penggunaan semprotan merica ini terjadi saat para pengunjuk rasa berupaya keluar dari area yang telah ditetapkan untuk aksi mereka.

Menurut laporan media lokal News.com.au, puluhan orang menjadi korban semprotan merica dan kemudian ditangkap pasca-bentrokan. Meskipun jumlah pasti yang ditahan tidak dirinci, insiden ini menunjukkan eskalasi ketegangan yang signifikan. Seorang demonstran pria terlihat diseret oleh polisi sambil berteriak bahwa borgolnya terlalu ketat, menggambarkan kerasnya penanganan aparat.

Tidak hanya semprotan merica, polisi juga menembakkan gas air mata ke arah massa yang beragam, mulai dari anak muda hingga warga lanjut usia. internationalmedia.co.id juga melaporkan adanya pemukulan terhadap beberapa demonstran, termasuk seorang pemuda yang dipukul di kepala saat dilumpuhkan di tanah oleh petugas.

Kunjungan Presiden Herzog ke Australia, atas undangan Perdana Menteri Anthony Albanese menyusul insiden penembakan massal di Pantai Bondi pada 14 Desember yang menewaskan 15 orang, telah memicu gelombang kemarahan di kalangan sebagian warga Australia. Mereka menuduh Herzog memiliki keterlibatan dalam kematian warga sipil Palestina di Jalur Gaza, menjadi pemicu utama aksi protes ini.

Ribuan warga pro-Palestina memadati sebuah alun-alun di pusat bisnis Sydney, meneriakkan slogan-slogan dan mendengarkan pidato yang mengecam kunjungan tersebut. Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di berbagai kota lain di Australia.

Keamanan di sekitar lokasi protes sangat ketat, dengan pengerahan besar-besaran personel kepolisian. Sebuah helikopter berputar-putar di atas langit Sydney, sementara polisi berkuda melakukan patroli. Total sekitar 3.000 personel kepolisian dikerahkan di seluruh Sydney selama kunjungan Herzog, menunjukkan tingkat kewaspadaan yang tinggi dari pihak berwenang.