Skala Pengungsian Tepi Barat Bikin Dunia Terkejut

Jakarta – PBB mendesak Israel agar segera menghentikan ekspansi permukiman yang masif di Tepi Barat. Organisasi global tersebut menyuarakan kekhawatiran mendalam akan potensi "pembersihan etnis", menyusul laporan pengungsian lebih dari 36.000 warga Palestina dalam kurun waktu satu tahun. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa situasi ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam laporan terbarunya, kantor hak asasi manusia PBB menyoroti periode 12 bulan hingga 31 Oktober 2025. Laporan tersebut secara tegas memperingatkan bahwa percepatan perluasan permukiman ilegal oleh Israel, ditambah dengan upaya aneksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat, telah memicu gelombang pengungsian yang disebut "belum pernah terjadi sebelumnya".

"Pengungsian lebih dari 36.000 warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki merupakan pengusiran massal dalam skala yang belum pernah terjadi, sebuah tindakan pemindahan ilegal yang secara tegas dilarang di bawah hukum kemanusiaan internasional," demikian bunyi laporan PBB, yang dikutip oleh kantor berita AFP pada Selasa (17/3/2026).

Laporan itu melanjutkan, "Bersamaan dengan pengungsian masif warga Palestina di Gaza, situasi ini tampaknya mengindikasikan adanya kebijakan terkoordinasi dari Israel untuk pemindahan paksa massal di seluruh wilayah pendudukan, dengan tujuan pengungsian permanen, yang pada akhirnya memunculkan kekhawatiran serius akan pembersihan etnis."

Data rinci dalam laporan tersebut menunjukkan persetujuan otoritas Israel atas 36.973 unit perumahan di permukiman Yerusalem Timur yang diduduki, serta sekitar 27.200 unit di wilayah Tepi Barat lainnya. Tidak hanya itu, dalam periode 12 bulan yang sama, sebanyak 84 pos terdepan permukiman baru telah didirikan di seluruh Tepi Barat yang diduduki, sehingga jumlah totalnya kini melebihi 300.

Saat ini, lebih dari 500.000 warga Israel menetap di permukiman dan pos terdepan di Tepi Barat, yang menurut hukum internasional adalah ilegal. Mereka hidup berdampingan dengan sekitar tiga juta warga Palestina.

Kekerasan di Tepi Barat, wilayah yang telah diduduki Israel sejak tahun 1967, telah meningkat tajam sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza. Otoritas Palestina dan PBB juga mencatat adanya peningkatan serangan mematikan yang dilakukan oleh para pemukim Israel di Tepi Barat, dengan setidaknya enam warga Palestina dilaporkan tewas sejak awal Maret ini.

Menurut perhitungan AFP berdasarkan angka dari Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya 1.045 warga Palestina – yang sebagian besar adalah militan, namun juga puluhan warga sipil – telah tewas oleh pasukan atau pemukim Israel di Tepi Barat sejak dimulainya perang Gaza. Di sisi lain, angka resmi Israel menyebutkan bahwa 45 warga Israel, termasuk tentara dan warga sipil, telah kehilangan nyawa dalam serangan warga Palestina atau selama operasi militer Israel.