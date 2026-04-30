Kapal Perang Raksasa AS Tinggalkan Timur Tengah Dunia Menanti

Sebuah manuver strategis yang menarik perhatian global, kapal induk kebanggaan Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, dilaporkan akan segera meninggalkan kawasan Timur Tengah dalam beberapa hari ke depan. Keputusan ini datang di tengah kebuntuan perundingan damai antara Washington dan Teheran, memicu spekulasi tentang arah kebijakan luar negeri AS di wilayah yang bergejolak. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa pergerakan kapal perang raksasa ini, salah satu dari tiga kapal induk AS yang sebelumnya dikerahkan, menandai kembalinya ke pangkalan asalnya di Amerika Serikat.

Di sisi lain, ketegangan antara AS dan Iran justru semakin memuncak. Presiden AS Donald Trump secara tegas memperingatkan Teheran bahwa blokade laut yang diberlakukan Washington terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran berpotensi berlangsung selama berbulan-bulan. Peringatan keras ini sontak mengguncang pasar global, menyebabkan harga minyak melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun terakhir. Pernyataan tersebut, seperti dilansir AFP dan TRT World pada Kamis (30/4/2026), disampaikan Trump dalam pertemuan tertutup dengan para eksekutif perusahaan minyak AS di Gedung Putih, di mana ia berpendapat bahwa strategi blokade jauh lebih efektif daripada opsi militer seperti pengeboman.

Namun, ancaman blokade ini tidak disambut baik oleh Teheran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dengan tegas menyatakan bahwa blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan negaranya tidak hanya akan memperparah gangguan di kawasan Teluk, tetapi juga pasti akan gagal mencapai tujuannya. "Setiap upaya untuk memberlakukan blokade atau pembatasan maritim bertentangan dengan hukum internasional… dan pasti gagal," kata Pezeshkian dalam sebuah pernyataan yang dilansir AFP, Kamis (30/4/2026). Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut justru akan menjadi "sumber ketegangan dan gangguan terhadap stabilitas yang langgeng di Teluk Persia," alih-alih meningkatkan keamanan regional.

Di tengah pusaran konflik Iran, Presiden Trump juga mengisyaratkan perubahan signifikan dalam penempatan pasukan AS di Eropa. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah pasukannya di Jerman, sebuah langkah yang muncul di tengah perselisihan dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz terkait perang Iran. "Amerika Serikat sedang mempelajari dan meninjau kemungkinan pengurangan pasukan di Jerman, dengan keputusan yang akan dibuat dalam waktu dekat," tulis Trump di platform Truth Social miliknya, seperti dikutip AFP, Kamis (30/4/2026). Saat ini, AS memiliki sekitar 35.000 hingga 50.000 personel militer di Jerman, menurut berbagai laporan.

Ketegangan semakin meruncing setelah Presiden Trump menolak proposal terbaru dari Iran. Teheran sebelumnya menawarkan pembukaan kembali Selat Hormuz dengan syarat pencabutan blokade laut AS. Namun, Trump bersikeras bahwa blokade tersebut akan tetap berlaku hingga kesepakatan nuklir yang komprehensif tercapai antara Washington dan Teheran. Proposal Iran juga mengusulkan penundaan perundingan nuklir ke tahap selanjutnya, setelah Selat Hormuz dibuka dan blokade AS dicabut. Dalam wawancara dengan Axios, seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (30/4/2026), Trump mengklaim bahwa Iran sangat ingin mencapai kesepakatan demi mengakhiri blokade yang melumpuhkan pelabuhan-pelabuhan mereka.

Kembalinya USS Gerald R. Ford ke pangkalan di AS, diperkirakan tiba di Virginia pada pertengahan Mei, seperti dilaporkan The Washington Post mengutip pejabat AS, menjadi simbol dari dinamika yang kompleks di Timur Tengah. Dengan perundingan damai yang terhenti dan ketegangan yang terus meningkat antara AS dan Iran, penarikan kapal induk terbesar di dunia ini menimbulkan pertanyaan besar tentang strategi AS selanjutnya di kawasan yang selalu bergejolak.