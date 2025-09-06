Serangan Brutal Israel: Menara Gaza Runtuh

Internationalmedia.co.id melaporkan serangan terbaru militer Israel terhadap gedung pencakar langit di Kota Gaza. Menara Soussi, menjadi sasaran serangan yang diklaim Israel digunakan oleh Hamas, seperti yang dikutip dari laporan Aljazeera pada Minggu (9/7/2025). Klaim ini serupa dengan pembenaran yang digunakan Israel dalam serangan sebelumnya terhadap bangunan sipil selama konflik di Gaza.

Hamas secara tegas membantah tuduhan tersebut dan mengecam serangan ini sebagai tindakan kriminal. Serangan ini merupakan yang kedua kalinya terhadap gedung pencakar langit di Gaza dalam konflik yang telah berlangsung hampir dua tahun. Serangan ini tak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga memaksa warga sipil, termasuk keluarga pengungsi yang telah kehilangan tempat tinggal, untuk mengungsi ke selatan.

Laporan dari sumber lokal menyebutkan bahwa lebih dari 70 persen bangunan di Kota Gaza telah hancur akibat serangan Israel yang meluas, termasuk kampanye khusus menargetkan menara hunian. Serangan ini menimbulkan kekhawatiran atas meningkatnya korban sipil dan kerusakan infrastruktur di Gaza. Konflik yang berkepanjangan ini terus menimbulkan penderitaan bagi penduduk sipil di wilayah tersebut.