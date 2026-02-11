Sembilan Nyawa Melayang di Kanada Tragedi Tak Terduga

Internationalmedia.co.id – News – Tragedi penembakan massal yang mengguncang wilayah terpencil Tumbler Ridge, British Columbia, Kanada bagian barat pada Selasa (10/2) waktu setempat, telah merenggut nyawa sedikitnya sembilan orang. Insiden memilukan ini menyisakan duka mendalam serta pertanyaan besar mengenai motif di baliknya.

Dari jumlah korban jiwa tersebut, tujuh ditemukan tewas di sebuah sekolah menengah lokal, sementara dua lainnya ditemukan tak bernyawa di lokasi terpisah, sebuah rumah. Selain itu, 27 individu lain menderita luka-luka akibat serangan brutal ini. Dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis, sementara 25 sisanya mengalami cedera yang tidak membahayakan jiwa mereka.

Pihak Kepolisian Kerajaan Kanada (RCMP) mengonfirmasi bahwa terduga pelaku di balik serangkaian penembakan fatal ini juga ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, dengan luka-luka yang diduga kuat berasal dari tindakan sendiri. Hingga kini, motif di balik serangan bersenjata ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Meskipun RCMP belum merilis detail spesifik mengenai identitas pelaku, laporan dari media lokal Kanada menyebutkan bahwa penembak adalah seorang perempuan.

Respons cepat segera dilancarkan setelah RCMP awalnya mengeluarkan peringatan penembak aktif di Sekolah Menengah Tumbler Ridge pada Selasa sore. Setelah melakukan penggeledahan intensif di fasilitas pendidikan tersebut, petugas menemukan enam korban tewas di lokasi. Satu korban ketujuh yang juga mengalami luka tembak, mengembuskan napas terakhir saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Penyelidikan kemudian mengarahkan pihak berwenang ke lokasi kedua, sebuah rumah, di mana dua korban tambahan ditemukan tewas.

Komandan distrik utara RCMP, Ken Floyd, dalam pernyataannya, menggambarkan situasi ini sebagai "sangat dinamis dan berkembang pesat." Ia juga mengapresiasi "kerja sama yang sigap dari pihak sekolah, petugas tanggap darurat, dan masyarakat yang memainkan peran krusial dalam respons kami." Floyd menambahkan, "Ini adalah hari yang amat sulit dan emosional bagi komunitas kami." Tumbler Ridge sendiri merupakan daerah terpencil yang berjarak lebih dari 1.100 kilometer di sebelah utara Vancouver, kota terbesar di British Columbia.