Rudal Iran Mengancam Lagi NATO Bertindak Tegas

Sebuah insiden serius kembali terjadi di tengah memanasnya tensi geopolitik Timur Tengah. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pasukan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada Senin (30/3) berhasil menembak jatuh sebuah rudal yang diyakini ditembakkan dari Iran dan mengarah ke wilayah Turki. Peristiwa ini menandai kali keempat rudal serupa terdeteksi menuju Turki sejak eskalasi konflik di kawasan tersebut dimulai pada 28 Februari lalu.

Kementerian Pertahanan Turki, dalam pernyataannya yang dikutip oleh AFP dan Al Arabiya pada Selasa (31/3/2026), secara tegas mengonfirmasi bahwa proyektil balistik tersebut berasal dari Iran. "Sebuah amunisi balistik, yang dipastikan ditembakkan dari Iran dan telah memasuki wilayah udara Turki, berhasil dinetralisir oleh pasukan pertahanan udara dan rudal NATO yang ditempatkan di Mediterania bagian timur," demikian bunyi pernyataan resmi Ankara pada Senin (30/3).

Pemerintah Turki menekankan komitmennya untuk merespons setiap potensi ancaman secara tegas, sembari terus memantau dinamika situasi di Timur Tengah. Otoritas Ankara juga menegaskan bahwa tidak ada satu pun dari keempat rudal yang berasal dari Iran tersebut berhasil mencapai atau menghantam wilayah Turki.

Secara terpisah, NATO juga mengeluarkan pernyataan yang menguatkan pengumuman Turki. Juru bicara NATO, Allison Hart, menyatakan, "Pada Senin, 30 Maret, NATO kembali berhasil mencegat sebuah rudal balistik Iran yang menuju ke Turki." Hart menambahkan, "NATO siap menghadapi ancaman semacam itu dan akan selalu melakukan apa yang diperlukan untuk membela semua sekutu."

Insiden ini terjadi di tengah memanasnya kawasan Timur Tengah menyusul serangan skala besar yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Sebagai respons, Teheran melancarkan gelombang serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS.

Turki, yang memiliki perbatasan langsung dengan Iran dan merupakan anggota NATO, aliansi pertahanan pimpinan AS, sejauh ini sebagian besar berhasil menghindari serangan balasan langsung dari Teheran, tidak seperti negara-negara lain di Timur Tengah. Ankara, yang dikenal kritis terhadap Teheran maupun Tel Aviv, telah berupaya keras untuk tidak terseret ke dalam pusaran konflik. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan menegaskan, "Mencegah negara kita terseret ke dalam neraka ini adalah prioritas utama kita."

Meski demikian, Kedutaan Besar Iran di Turki membantah keterlibatan Teheran dalam empat insiden rudal yang mengarah ke wilayah udara Turki. Pihak Iran bahkan telah menawarkan pembentukan tim gabungan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden tersebut.