Reaksi Mengejutkan AS dan China: Perang Israel-Iran Memanas!

Internationalmedia.co.id melaporkan, perang antara Israel dan Iran semakin memanas. Eskalasi konflik yang telah berlangsung tiga hari, diawali serangan besar-besaran Israel terhadap lebih dari 200 target militer dan nuklir Iran pada Jumat (13/6). Balasan Iran berupa serangan rudal dan drone pun terjadi pada Jumat dan Sabtu (14/6). Serangan balasan terus berlanjut, menimbulkan korban dari kedua belah pihak. Di tengah situasi genting ini, reaksi China dan Amerika Serikat menjadi sorotan dunia.

China mengecam keras serangan Israel ke Teheran, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Iran. Utusan China untuk PBB, Fu Cong, menyatakan penolakan terhadap peningkatan konflik dan mendesak Israel menghentikan aksi militernya. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, melakukan komunikasi langsung dengan Menlu Israel dan Iran. Dalam percakapan tersebut, Wang Yi menekankan penolakan terhadap pelanggaran hukum internasional dan menyerukan penyelesaian diplomatik, mengatakan bahwa kekuatan bukanlah solusi abadi untuk perdamaian.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, sepakat bahwa perang Israel-Iran harus diakhiri. Trump juga menegaskan bahwa AS tidak terlibat dalam serangan Israel dan memperingatkan Iran untuk tidak menyeret AS ke dalam konflik. Ia bahkan mengeluarkan ancaman keras bagi Iran jika berani menyerang AS. Trump juga menyatakan optimisme atas kemungkinan tercapainya kesepakatan damai antara kedua negara yang bertikai. Situasi ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana perkembangan selanjutnya dari konflik yang semakin memanas ini.