Rahasia Militer Venezuela Terungkap!

Internationalmedia.co.id memberitakan sejumlah peristiwa internasional penting hari ini. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengumumkan pengerahan 4,5 juta anggota milisi sebagai respons atas apa yang disebutnya sebagai ancaman dari Amerika Serikat (AS). Pengumuman ini menyusul peningkatan hadiah AS untuk penangkapan Maduro dan peluncuran operasi antinarkoba di Karibia. Maduro menyatakan, "Pekan ini, saya akan mengaktifkan rencana khusus dengan lebih dari 4,5 juta anggota milisi untuk memastikan cakupan seluruh wilayah nasional – milisi yang dipersiapkan, diaktifkan, dan dipersenjatai," demikian disampaikannya dalam siaran televisi pemerintah, seperti dikutip AFP, Selasa (19/8/2025).

Situasi di Timur Tengah juga memanas. Ribuan warga Palestina meninggalkan rumah mereka di timur Kota Gaza karena khawatir akan serangan darat Israel. Serangan udara Israel yang terus-menerus telah menghancurkan wilayah tersebut, mendorong warga untuk mengungsi ke barat dan selatan Gaza. Di sisi lain, ratusan ribu warga Israel menggelar protes besar-besaran, mendesak pemerintah untuk mengakhiri perang dan membebaskan 50 sandera yang ditawan di Gaza. Sementara itu, Wakil Presiden Iran, Mohammad Reza Aref, mengingatkan potensi pecahnya perang baru dengan Israel. Aref menekankan bahwa jeda setelah konflik Juni lalu hanyalah penghentian sementara, bukan gencatan senjata.

Ketegangan internasional semakin meningkat dengan penerbangan pesawat pengebom strategis berkemampuan nuklir Tu-95MS Rusia di atas Laut Jepang. Moskow menyebut penerbangan tersebut sebagai agenda rutin, namun tetap memicu spekulasi. Pesawat tersebut dikawal oleh jet tempur Su-35S dan Su-30SM selama lebih dari enam jam, menurut Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilaporkan Reuters dan TASS.

Di tengah konflik berkepanjangan di Jalur Gaza, Hamas dilaporkan telah menyetujui proposal gencatan senjata terbaru. Upaya diplomatik yang dipimpin Mesir dan Qatar, dengan dukungan AS, terus berupaya mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 22 bulan dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang parah. 国际媒体.co.id melaporkan bahwa Hamas menyatakan kesiapan untuk berunding setelah menerima proposal terbaru dari para mediator, seperti dikutip dari AFP, Selasa (19/8/2025). Perkembangan ini diharapkan dapat membawa titik terang bagi penyelesaian konflik yang telah menimbulkan penderitaan besar bagi penduduk Gaza.