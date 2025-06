Rahasia Kesepakatan Nuklir AS-Iran: Trump Bongkar Semua?

Internationalmedia.co.id memberitakan perkembangan terbaru terkait negosiasi nuklir antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Presiden Donald Trump secara tegas menyatakan penolakan AS terhadap pengayaan uranium oleh Iran dalam kesepakatan potensial. Pernyataan ini disampaikan melalui media sosial Truth Social, bertentangan dengan laporan Axios yang menyebutkan tawaran AS mengizinkan pengayaan uranium tingkat rendah di Iran.

Trump menekankan, "Berdasarkan perjanjian potensial kita — KITA TIDAK AKAN MENGIZINKAN PENGAYAAN URANIUM APA PUN!" Ia bahkan menyalahkan pemerintahan Biden atas kebuntuan negosiasi, mengatakan Partai Demokrat seharusnya menghentikan aktivitas pengayaan uranium Iran sejak lama. Laporan Axios menyebutkan tawaran terbaru AS, yang dikirimkan pada 31 Mei, memungkinkan pengayaan uranium tingkat rendah di Iran untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

Di sisi lain, Iran melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, menegaskan program nuklirnya bersifat damai dan transparan. Araghchi menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Kairo, Mesir, saat bertemu dengan kepala IAEA Rafael Grossi. Ia menekankan bahwa Iran tidak akan berkompromi jika tujuan negosiasi adalah menghentikan aktivitas nuklir damai, yang merujuk pada pengayaan uranium. Menurutnya, kesepakatan hanya mungkin tercapai jika tujuannya adalah memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir.

Perbedaan pandangan ini membuat perundingan AS-Iran alot. AS tetap bersikukuh menolak pengayaan uranium oleh Iran, sementara Iran menegaskan akan melanjutkan aktivitas tersebut dengan atau tanpa kesepakatan. Pernyataan-pernyataan yang saling bertolak belakang ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah kesepakatan nuklir AS-Iran akan tercapai, dan apa sebenarnya yang dipertaruhkan? internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan situasi ini.