Rahasia Kesepakatan AS-Ukraina Terungkap!

Kesepakatan mineral yang sempat menjadi sorotan, akhirnya tercapai. Internationalmedia.co.id melaporkan, Amerika Serikat dan Ukraina resmi menandatangani perjanjian kerjasama yang memberikan akses istimewa bagi AS terhadap sumber daya mineral Ukraina, sekaligus mendanai rekonstruksi negara tersebut. Penandatanganan yang berlangsung di Washington pada Rabu (30/4) waktu setempat ini, mengakhiri negosiasi alot yang sempat diwarnai ketidakpastian hingga menit-menit akhir.

Perjanjian ini membentuk dana investasi bersama untuk pemulihan Ukraina, sebuah langkah yang dinilai penting bagi Presiden AS Donald Trump dalam upayanya mencapai penyelesaian damai konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung tiga tahun. Kesepakatan ini juga menjadi kunci perbaikan hubungan AS-Ukraina yang sempat renggang setelah Trump kembali menjabat Januari lalu. Pihak Ukraina berharap kesepakatan ini akan menjamin dukungan berkelanjutan AS untuk pertahanan negara mereka.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri Pertama Ukraina Yulia Svyrydenko terlihat menandatangani perjanjian tersebut, seperti yang diunggah Departemen Keuangan AS di media sosial X. Departemen Keuangan AS menyatakan perjanjian ini sebagai bukti komitmen pemerintahan Trump terhadap Ukraina yang merdeka, berdaulat, dan sejahtera.

Svyrydenko melalui akun X-nya menambahkan, kesepakatan ini memungkinkan AS berkontribusi pada dana investasi dan membuka peluang bantuan baru, seperti sistem pertahanan udara untuk Ukraina. AS memang telah menjadi penyumbang militer terbesar bagi Ukraina sejak invasi Rusia tahun 2022, dengan bantuan lebih dari 64 miliar euro (US$72 miliar) menurut data Institut Kiel, Jerman.

Sebelum penandatanganan, Trump menegaskan kembali pentingnya AS mendapatkan imbalan atas bantuannya kepada Kyiv, termasuk akses terhadap deposit mineral tanah jarang yang melimpah di Ukraina. Kesepakatan ini pun menjadi bukti nyata tercapainya keseimbangan kepentingan antara kedua negara.