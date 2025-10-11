Putin Kagumi Trump: Pahlawan Perdamaian Dunia?

Internationalmedia.co.id Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka memuji Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas kontribusinya dalam menyelesaikan berbagai krisis global. Pujian ini disampaikan di sela-sela kunjungan Putin ke Tajikistan, memicu spekulasi tentang hubungan kedua pemimpin tersebut.

Putin menyatakan bahwa Trump telah "berbuat banyak" untuk menyelesaikan krisis kompleks yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun enggan berkomentar tentang kelayakan Trump menerima Nobel Perdamaian, Putin menekankan bahwa jika upaya Trump di Timur Tengah berhasil, itu akan menjadi peristiwa bersejarah.

Namun, Putin juga melontarkan kritik terhadap Komite Nobel atas pemberian penghargaan kepada "orang-orang yang tidak melakukan apa pun untuk perdamaian," yang menurutnya telah merusak kredibilitas penghargaan tersebut.

Trump sendiri membagikan video komentar Putin di media sosialnya, mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Rusia tersebut. Sejak kembali ke Gedung Putih, Trump memang kerap mengklaim dirinya pantas menerima Nobel Perdamaian atas perannya dalam menyelesaikan berbagai konflik.

Di sisi lain, Komite Nobel Norwegia menganugerahkan Nobel Perdamaian kepada pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, yang mendedikasikan penghargaan tersebut untuk Trump atas dukungannya terhadap gerakan pro-demokrasi di Venezuela.