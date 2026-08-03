Puluhan Penumpang Kapal Terbakar Menanti Penjemputan Dramatis

Pulau Masalembu, Sumenep, Jawa Timur, menjadi saksi bisu penantian 62 penumpang KM Mutiara Sentosa 2 yang selamat dari insiden kebakaran. Mereka kini masih berada di pulau terpencil tersebut, menunggu evakuasi lanjutan oleh tim Basarnas. Internationalmedia.co.id – News mengabarkan, para korban selamat ini akan segera dijemput untuk dibawa ke daratan utama.

Didit Hari Krinadi, Kepala Seksi Operasi Basarnas Surabaya, mengonfirmasi bahwa pendataan ulang di Pulau Masalembu menunjukkan total 62 orang berhasil selamat, dengan rincian 58 laki-laki dan 4 perempuan. "Secara umum, kondisi para korban dalam keadaan selamat," terang Didit, seperti dikutip dari internationalmedia.co.id. Ia menambahkan, meskipun demikian, beberapa di antaranya memerlukan penanganan medis lanjutan yang telah diberikan oleh tim kesehatan setempat.

Saat ini, kapal Basarnas telah bergerak menuju Masalembu untuk mengevakuasi seluruh penumpang selamat. Rencananya, setelah dijemput dari Pulau Masalembu, para korban akan langsung dibawa menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk penanganan lebih lanjut dan proses pemulihan.

Hingga berita ini diturunkan, operasi evakuasi oleh tim SAR gabungan masih terus diintensifkan. Fokus utama adalah memastikan seluruh korban mendapatkan perhatian medis yang memadai serta dukungan pemulihan pasca-insiden tragis tersebut.