Pilot F-16 Taiwan Lenyap di Laut Misteri Kecelakaan Latihan

Sebuah insiden mengejutkan mengguncang Angkatan Udara Taiwan. Sebuah jet tempur F-16 dilaporkan jatuh ke laut lepas pantai timur pulau itu saat menjalankan misi latihan rutin pada Selasa malam waktu setempat. Pilotnya, Kapten Hsin, kini dinyatakan hilang setelah diduga berhasil melontarkan diri dari kokpit sebelum pesawatnya menghantam perairan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, operasi pencarian besar-besaran segera diluncurkan untuk menemukan sang pilot.

Kecelakaan tragis ini terjadi saat jet tempur F-16 kursi tunggal tersebut lepas landas pada pukul 18.17 dari Pangkalan Udara Hualien di wilayah timur Taiwan. Sekitar satu jam kemudian, tepatnya pukul 19.29, Angkatan Udara Taiwan mengonfirmasi bahwa pilot diduga telah melontarkan diri sekitar 10 mil laut di sebelah timur Kota Fengbin, Distrik Hualien.

Merespons kejadian ini, Angkatan Udara Taiwan segera mendirikan pusat tanggap darurat dan mengerahkan tim pencarian dan penyelamatan. Presiden William Lai Ching-te telah menginstruksikan semua lembaga terkait untuk mengerahkan segala upaya dalam menemukan pilot dan menyelidiki penyebab insiden ini secara menyeluruh. Perdana Menteri Cho Jung-tai bahkan meminta bantuan Otoritas Penjaga Pantai Taiwan serta kapal-kapal penangkap ikan di sekitar lokasi untuk memperluas area pencarian.

Insiden ini kembali menyoroti kondisi armada jet tempur Taiwan. Taipei diketahui telah menginvestasikan dana besar untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya, termasuk memesan 66 unit jet tempur F-16V buatan Amerika Serikat, versi yang jauh lebih canggih dari F-16 A/B yang mereka miliki. Proses peningkatan 141 unit F-16 lama ke standar V sendiri baru rampung akhir 2023, sementara pengiriman jet baru yang dijadwalkan pada tahun 2026 kini disebut Menteri Pertahanan Wellington Koo sebagai "tantangan" yang mungkin dihadapi.

Kecelakaan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan militer dari Tiongkok, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan tidak segan mengancam akan menggunakan kekuatan untuk merebutnya. Kondisi ini menempatkan militer Taiwan dalam posisi yang sangat krusial, di mana setiap insiden, bahkan dalam latihan rutin, menjadi sorotan serius terkait kesiapan dan keamanan pertahanan mereka.

Hingga berita ini diturunkan, operasi pencarian Kapten Hsin masih terus berlangsung tanpa henti. Publik menanti kabar terbaru mengenai nasib pilot serta hasil investigasi mendalam untuk mengungkap penyebab pasti jatuhnya jet tempur kebanggaan Taiwan ini.