Pewaris Tahta Korea Utara Terkuak

Pyongyang – Spekulasi mengenai suksesi kepemimpinan di Korea Utara semakin menguat setelah beredar kabar bahwa Pemimpin Tertinggi Kim Jong Un telah menunjuk putrinya, Kim Ju Ae, sebagai calon penerus. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, informasi krusial ini datang dari seorang anggota parlemen Korea Selatan, Lee Seong-kweun, yang menerima pengarahan langsung dari Badan Intelijen Nasional (NIS). Menurut Lee, NIS secara eksplisit menilai Kim Ju Ae kini telah "ditunjuk sebagai penerus."

Penunjukan ini didukung oleh serangkaian indikator kuat yang mengarah pada kesimpulan tersebut. Salah satunya adalah frekuensi kemunculan Kim Ju Ae yang meningkat drastis dalam acara-acara resmi kenegaraan. Lee Seong-kweun juga menyebutkan bahwa NIS melihat tanda-tanda Kim Ju Ae mulai terlibat dalam diskusi kebijakan pemerintah, sebuah langkah signifikan yang mengisyaratkan perannya di masa depan.

Keluarga Kim telah memerintah Korea Utara selama beberapa dekade dengan fondasi ideologi "garis keturunan Paektu" yang sangat kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Kim Ju Ae kerap terlihat mendampingi ayahnya di berbagai agenda strategis, termasuk inspeksi militer dan upacara kenegaraan penting. Pada Januari lalu, media pemerintah Korea Utara bahkan menayangkan Kim Ju Ae saat memberikan penghormatan bersama ayahnya di Istana Matahari Kumsusan, situs peristirahatan abadi Kim Il Sung dan Kim Jong Il. Pemandangan ini secara signifikan mengukuhkan spekulasi mengenai statusnya sebagai calon penerus.

Siapa Sebenarnya Kim Ju Ae?

Diperkirakan berusia 13 tahun, Kim Ju Ae adalah putri dari Kim Jong Un dan istrinya, Ri Sol Ju. Identitasnya awalnya diselimuti kerahasiaan dan baru terungkap secara tak terduga oleh pemain bola basket Amerika Serikat, Dennis Rodman, pada tahun 2013. Rodman saat itu menceritakan kepada surat kabar The Guardian bahwa ia "menggendong bayi Ju Ae" selama kunjungannya ke negara tertutup itu.

Dalam pengarahan tertutup pada tahun 2023, NIS memberitahu para politisi Korea Selatan bahwa Kim Ju Ae tidak pernah terdaftar di lembaga pendidikan formal dan menjalani pendidikan dari rumah atau home schooling di Pyongyang. Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa ia memiliki hobi seperti berkuda, berenang, dan bermain ski. NIS juga melaporkan bahwa Kim Ju Ae memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang adik yang jenis kelaminnya belum dapat dikonfirmasi, dan keduanya belum pernah terlihat di hadapan publik.

Transformasi Citra Publik

Kim Ju Ae pertama kali muncul di televisi pemerintah Korea Utara pada tahun 2022, saat mendampingi Kim Jong Un memeriksa rudal balistik antarbenua terbaru. Sejak saat itu, jumlah penampilannya di media pemerintah terus meningkat, mentransformasikannya dari sosok anak pendiam di sisi ayahnya menjadi wajah yang familiar dalam momen-momen penting nasional.

Media pemerintah di Korea Utara, yang biasanya tidak menyebut namanya, kini sering menggambarkan Kim Ju Ae dengan sebutan "yang dicintai," "yang dihormati," atau "tokoh besar yang membimbing." Kehadiran Kim Ju Ae di hadapan publik juga diyakini sebagai upaya untuk memperlembut citra ayahnya sebagai diktator yang kejam. Ia pernah menemani Kim Jong Un ke Beijing untuk parade militer terbesar yang pernah diadakan di Tiongkok, di mana ia terlihat turun dari kereta lapis baja di Stasiun Kereta Api Beijing.

Kim Ju Ae sering tampil dengan rambut panjang, yang dilarang bagi orang seusianya, dan mengenakan pakaian rancangan desainer, yang jauh di luar jangkauan warga biasa di Korea Utara. Pada November 2023, sebuah foto media pemerintah menempatkannya di bagian depan, dengan ayahnya di latar belakang. Ini adalah sebuah pemandangan langka yang menurut para analis diyakini mustahil tanpa restu langsung dari Kim Jong Un.

Dalam sebuah momen yang menunjukkan kasih sayang ayah ke anak di depan publik, Kim Jong Un dan Kim Ju Ae terlihat saling mencium pipi saat perayaan malam Tahun Baru 2024 di stadion Pyongyang yang dipenuhi warga. Belakangan ini, Kim Ju Ae juga tampak lebih tinggi dari ayahnya. Ia terlihat berjalan di samping Kim Jong Un, alih-alih mengikutinya. Di Korea Utara, di mana foto-foto yang diterbitkan oleh media pemerintah memiliki bobot simbolis yang besar, jarang sekali individu selain Kim Jong Un diposisikan begitu menonjol dalam bingkai foto tersebut. Tahun ini, Kim Ju Ae juga bergabung dengan ayahnya dalam menerima para pejabat asing dan disorot di atas para ajudan senior Kim Jong Un dalam liputan media pemerintah tentang acara-acara penting.