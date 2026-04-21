Trump Klaim Kesepakatan Iran Baru Jauh Lebih Unggul

Washington DC – Internationalmedia.co.id – News – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengguncang panggung politik global dengan klaimnya mengenai potensi kesepakatan baru dengan Iran. Ia menegaskan bahwa perjanjian yang sedang dinegosiasikan ini akan "JAUH LEBIH BAIK" dibandingkan dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau yang dikenal sebagai ‘Kesepakatan Nuklir Iran’ era Barack Obama tahun 2015 silam. Pernyataan ini disampaikan Trump melalui platform media sosial Truth Social pada Selasa (21/4/2026), seperti dilansir Anadolu Agency.

Dengan nada tajam, Trump tidak segan menyebut JCPOA sebagai "salah satu kesepakatan terburuk" yang pernah dibuat, terutama dalam konteks keamanan nasional AS. Baginya, pakta tersebut bukan solusi, melainkan "jalan pasti menuju senjata nuklir" bagi Teheran, sebuah skenario yang ia pastikan tidak akan pernah terjadi di bawah kepemimpinannya.

Mengingat kembali keputusannya pada tahun 2018 untuk menarik AS dari JCPOA, Trump mengklaim langkah tersebut krusial dalam mencegah potensi penggunaan senjata nuklir terhadap negara-negara Timur Tengah, Israel, dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut.

Menurut Trump, jika kesepakatan dengan Iran terwujud di bawah "TRUMP", maka hal itu akan "menjamin perdamaian, keamanan, dan keselamatan" tidak hanya bagi Israel dan Timur Tengah, tetapi juga meluas ke Eropa, Amerika, dan seluruh dunia. Ia bahkan berambisi bahwa kesepakatan ini akan menjadi "sesuatu yang dibanggakan oleh seluruh dunia", jauh berbeda dari "tahun-tahun penuh rasa malu dan penghinaan" yang ia tuding disebabkan oleh kepemimpinan sebelumnya yang "tidak kompeten dan pengecut".

Pernyataan kontroversial ini muncul di tengah spekulasi mengenai potensi kelanjutan perundingan antara AS dan Iran di Pakistan, menyusul pembicaraan sebelumnya yang berakhir tanpa kesepakatan. Trump sendiri pada Minggu (19/4) telah mengumumkan bahwa perwakilan AS akan bertolak ke Islamabad, ibu kota Pakistan, untuk bernegosiasi. Namun, Teheran hingga kini belum memberikan konfirmasi resmi partisipasinya, dengan syarat utama pencabutan blokade laut oleh Washington.

Melalui unggahan terpisah di Truth Social, Trump juga menegaskan bahwa dirinya "sama sekali tidak mendapat tekanan" untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Namun, ia secara gamblang mengklaim bahwa blokade AS "benar-benar menghancurkan Iran" dan dengan tegas menyatakan bahwa blokade laut tersebut tidak akan dicabut sampai tercapai sebuah kesepakatan. (Laporan ini disarikan oleh internationalmedia.co.id)