Petinggi Militer Rusia Ditembak Pelaku Terendus di Dubai

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden penembakan yang menargetkan Letnan Jenderal Vladimir Alekseyev, seorang perwira tinggi militer Rusia, di ibu kota Moskow telah menemui titik terang. Terduga pelaku utama, seorang pria Rusia, berhasil diamankan di Dubai setelah melarikan diri dan kini telah diserahkan kembali ke Rusia.

Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama antara dinas keamanan FSB Rusia. Menurut laporan media Rusia yang dikutip AFP, terduga pelaku yang berusia sekitar 60-an tahun tersebut ditangkap di Uni Emirat Arab dan kemudian diekstradisi. Selain itu, seorang kaki tangan lainnya berhasil ditangkap di Moskow, sementara tersangka ketiga dilaporkan melarikan diri ke Ukraina.

Letnan Jenderal Alekseyev, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Intelijen Militer (GRU) Rusia, ditembak di sebuah apartemen di Moskow pada hari Jumat dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis.

Insiden ini menambah daftar panjang pembunuhan pejabat militer berpangkat tinggi di Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki Moskow sejak invasi skala penuh Rusia dimulai pada Februari 2022. Alekseyev sendiri bukan sosok asing; ia sebelumnya telah dikenai sanksi oleh negara-negara Barat atas dugaan keterlibatannya dalam serangan siber serta perannya dalam pengorganisiran serangan agen saraf terhadap pembelot Rusia Sergei Skripal di Inggris pada tahun 2018.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, secara terbuka menuduh Ukraina sebagai dalang di balik penembakan ini. Namun, Kyiv, yang sebelumnya sering mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah pembunuhan pejabat militer Rusia sejak konflik pecah, belum memberikan komentar resmi terkait kasus penembakan Letnan Jenderal Alekseyev ini.