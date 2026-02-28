Pesawat Pembawa Harta Karun Jatuh di Bolivia

Sebuah insiden tragis mengguncang Bolivia setelah sebuah pesawat kargo militer jenis C-130 Hercules yang mengangkut uang tunai mengalami kecelakaan fatal saat mencoba mendarat di dekat ibu kota La Paz. Peristiwa nahas yang terjadi pada Jumat (27/2) waktu setempat ini menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai belasan lainnya. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kecelakaan ini juga memicu kekacauan ketika warga berusaha mengambil uang kertas yang berserakan di lokasi kejadian.

Pesawat kargo militer tersebut, yang menurut laporan awal lepas landas dari Santa Cruz, tergelincir dari landasan pacu Bandara Internasional El Alto. Dengan kecepatan tinggi, pesawat nahas itu kemudian menabrak sejumlah kendaraan di jalan raya yang ramai, tepat di samping bandara. Pemandangan mengerikan terekam, di mana setidaknya satu mobil hancur total dan beberapa truk mengalami kerusakan parah akibat hantaman badan pesawat.

Kolonel Pavel Tovar dari departemen pemadam kebakaran nasional Bolivia mengonfirmasi jumlah korban jiwa. "Kami sedang mengevakuasi jenazah orang-orang yang, sangat disayangkan, menjadi korban dalam kecelakaan ini," ujarnya kepada wartawan. Korban tewas tercatat baik di area bandara maupun di jalan raya yang menjadi jalur tabrakan pesawat. Kementerian Pertahanan Bolivia telah mengonfirmasi insiden ini, meskipun rincian lebih lanjut masih menunggu penyelidikan.

Keunikan dari insiden ini adalah muatan pesawat: uang kertas Bolivia dalam jumlah besar. Saat kecelakaan terjadi, uang-uang tersebut berhamburan di sekitar lokasi kejadian. Situasi ini memicu kericuhan, di mana sejumlah warga berbondong-bondong mendekati lokasi untuk mencoba mengambil uang yang berserakan. Petugas kepolisian terpaksa menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan dan mengamankan area.

Otoritas Navigasi Udara dan Bandara Bolivia (NAABOL) menyatakan bahwa operasional Bandara Internasional El Alto terpaksa ditangguhkan sementara pasca-kecelakaan. Hingga kini, penyebab pasti dari kecelakaan maut ini masih belum diketahui dan sedang dalam penyelidikan mendalam oleh pihak berwenang. Insiden ini meninggalkan duka mendalam serta pertanyaan besar mengenai standar keselamatan penerbangan di wilayah tersebut.