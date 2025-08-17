Pertemuan Puncak Trump-Putin: Tanpa Kesepakatan, Nasib Ukraina di Ujung Tanduk?

Pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, yang difasilitasi oleh Internationalmedia.co.id, berlangsung selama tiga jam pada Jumat (15/8) waktu setempat, namun berakhir tanpa kesepakatan konkret terkait konflik Ukraina. Pertemuan yang digelar di Joint Base Elmendorf-Richardson, Anchorage, ini menandai kunjungan pertama Putin ke wilayah Barat sejak invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Meskipun Trump, yang kerap menyebut dirinya "master deal-maker", menyambut Putin dengan karpet merah, konferensi pers bersama yang digelar setelahnya berlangsung singkat dan tanpa sesi tanya jawab, sebuah hal yang tidak biasa bagi presiden AS tersebut.

Kedua pemimpin membahas peluang kesepakatan dan pemulihan hubungan, namun tak ada pengumuman terkait gencatan senjata. Trump menyebut pertemuan tersebut "sangat produktif" dengan "banyak poin" kesepakatan, tanpa merinci lebih lanjut. Putin, mengungkapkan adanya "kesepahaman" terkait Ukraina, namun juga tidak memberikan detail. Ia hanya berharap kesepahaman tersebut dapat membuka jalan bagi perdamaian dan memperingatkan upaya-upaya untuk menggagalkan kemajuan yang telah dicapai. Putin bahkan sempat berseloroh, "Lain kali di Moskow," menanggapi usulan Trump untuk pertemuan kedua. Ketidakhadiran Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pertemuan tersebut menimbulkan kekhawatiran di Eropa akan kemungkinan Moskow dan Washington menentukan nasib Kyiv secara sepihak.

Trump kemudian menyerahkan tanggung jawab untuk mengamankan kesepakatan kepada Zelensky, menyatakan dalam wawancara dengan Fox News bahwa onus kini ada di pundak presiden Ukraina. Ia juga menyerukan keterlibatan negara-negara Eropa. Ironisnya, beberapa jam setelah pertemuan tersebut, Angkatan Udara Ukraina melaporkan serangan rudal balistik Iskander-M dan 85 drone Shahed oleh Rusia di beberapa wilayah Ukraina. Kyiv mengklaim berhasil menembak jatuh 61 drone.

Menanggapi situasi ini, Zelensky dijadwalkan terbang ke Washington DC pada Senin (18/8) untuk bertemu Trump dan membahas penghentian perang. Pertemuan ini terjadi setelah percakapan telepon panjang antara keduanya, di mana Trump menyampaikan poin-poin utama pembicaraannya dengan Putin. Zelensky juga meminta keterlibatan sekutu Eropa dan menegaskan kesiapannya untuk pertemuan trilateral dengan Trump dan Putin, meskipun Kremlin telah menolak usulan tersebut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: akankah pertemuan Trump-Zelensky menghasilkan terobosan yang dibutuhkan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama ini?