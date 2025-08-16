Pertemuan Puncak Tanpa Kesepakatan: Rahasia Trump-Putin di Alaska?

Internationalmedia.co.id melaporkan, pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska berakhir tanpa kesepakatan konkret terkait konflik Ukraina. Meskipun kedua pemimpin membahas peluang kesepakatan dan pemulihan hubungan, tidak ada pengumuman mengenai gencatan senjata. Pertemuan selama tiga jam tersebut, yang digelar di Joint Base Elmendorf-Richardson, Anchorage, Alaska, menimbulkan spekulasi mengenai isi pembicaraan tertutup mereka. Trump, yang dikenal sebagai "master deal-maker", menyambut Putin dengan karpet merah, menandai kunjungan pertama pemimpin Rusia ke wilayah Barat sejak invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022.

Sementara itu, tensi di Timur Tengah semakin meningkat. Perdana Menteri (PM) Lebanon, Nawaf Salam, mengecam keras ancaman pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, yang menolak rencana pelucutan senjata kelompok tersebut dan mengancam akan memicu perang sipil. Qassem berargumen bahwa pelucutan senjata Hizbullah akan membahayakan keamanan nasional Lebanon.

Situasi di Gaza juga semakin memprihatinkan. PBB mencatat angka kematian warga Palestina yang mengerikan, mencapai 1.760 jiwa, sebagian besar akibat tindakan militer Israel, sementara mereka mencari bantuan kemanusiaan sejak akhir Mei lalu. Angka ini meningkat drastis dari data sebelumnya yang dirilis awal Agustus.

Di tengah situasi global yang bergejolak, PM Denmark, Mette Frederiksen, secara blak-blakan menyebut Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai "masalah". Frederiksen, yang saat ini memimpin Uni Eropa, menyatakan akan menekan Tel Aviv terkait konflik Gaza, menganggap tindakan pemerintah Israel telah "terlalu jauh". Pernyataan ini semakin memperkeruh suasana dan menimbulkan pertanyaan mengenai langkah selanjutnya dari Uni Eropa dalam menangani krisis di Gaza. Internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan situasi internasional ini.