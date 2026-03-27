Peringatan Putin Perang Iran Bikin Dunia Lumpuh

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi konsekuensi dari konflik yang berkecamuk di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Menurut Putin, dampak perang ini bisa jadi sama parahnya, bahkan melampaui, pandemi COVID-19 yang pernah melumpuhkan dunia sekitar enam tahun lalu. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional yang terus memanas.

Berbicara kepada para pemimpin bisnis di Moskow pada Jumat (27/3/2026), Putin menekankan sulitnya memprediksi secara akurat hasil dari gejolak tersebut. "Konsekuensi dari konflik di Timur Tengah masih sulit diprediksi secara akurat," ujar Putin, seperti dilansir Reuters. Ia menambahkan bahwa bahkan pihak-pihak yang terlibat langsung pun mungkin tidak dapat memperkirakan seluruh dampaknya. "Namun, sudah ada perkiraan bahwa konsekuensinya dapat dibandingkan dengan epidemi virus Corona," lanjut Putin, mengingatkan bagaimana pandemi tersebut secara dramatis memperlambat perkembangan di semua wilayah dan benua tanpa terkecuali.

Putin juga menyoroti bagaimana konflik yang sedang berlangsung telah menyebabkan kerusakan signifikan pada logistik internasional, produksi, dan rantai pasokan global. Selain itu, sektor-sektor kunci seperti perusahaan hidrokarbon, logam, dan pupuk juga mengalami tekanan hebat, mengindikasikan dampak ekonomi yang luas dan mendalam yang telah mulai terasa.

Kawasan Timur Tengah memang telah memanas secara drastis sejak 28 Februari lalu, ketika AS dan Israel melancarkan serangan gabungan skala besar terhadap Iran. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 1.340 orang di berbagai wilayah Iran, termasuk pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei. Iran kemudian membalas dengan gelombang serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel serta negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.

Serangan balasan Iran ini tidak hanya menimbulkan kerusakan, tetapi juga korban luka di Israel dan negara-negara Teluk. Data menunjukkan sedikitnya 13 tentara AS di negara-negara Teluk tewas, dan 290 lainnya luka-luka, dengan 10 personel mengalami cedera serius. Lebih lanjut, Selat Hormuz, jalur perairan vital untuk pasokan energi global, juga terkena imbas. Aktivitas perlintasan di selat tersebut telah dibatasi secara efektif sejak awal Maret, memicu gangguan global yang meningkatkan biaya pengiriman dan mendorong harga minyak dunia melonjak.

Peringatan dari Presiden Rusia ini menggarisbawahi kekhawatiran global akan eskalasi lebih lanjut dan potensi dampak jangka panjang yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial di seluruh dunia, mengingatkan kembali pada masa-masa sulit pandemi global.