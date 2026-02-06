Pengebom Bunuh Diri Hantam Masjid Islamabad

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah serangan bom bunuh diri yang mengerikan telah mengguncang sebuah masjid Syiah di ibu kota Pakistan, Islamabad, pada Jumat (6/2/2026), menewaskan sedikitnya 15 jemaah dan melukai lebih dari 80 orang lainnya. Insiden mematikan ini terjadi tak lama setelah salat Jumat usai, menyisakan duka mendalam bagi komunitas setempat.

Menurut keterangan dari sumber keamanan Pakistan yang dikutip AFP, pelaku pengeboman dihentikan di gerbang masuk masjid sebelum ia meledakkan diri. Sumber senior kepolisian setempat menambahkan bahwa ledakan terjadi di Masjid Khadija Tul Kubra, yang berlokasi di area Tarlai Kalan, sebelah tenggara Islamabad, persis setelah jemaah menunaikan salat Jumat. Para korban tewas dan luka-luka merupakan jemaah yang baru saja menyelesaikan ibadah mereka.

Otoritas Islamabad mengonfirmasi jumlah korban tewas mencapai sedikitnya 15 orang, sementara puluhan lainnya menderita luka-luka serius. "Jumlah pasien yang dibawa ke berbagai rumah sakit telah melebihi 80 orang," demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan. Seorang fotografer AFP yang berada di luar Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) melaporkan pemandangan pilu, di mana puluhan korban luka terus berdatangan untuk mendapatkan pertolongan medis.

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, segera mengeluarkan kecaman keras atas serangan mematikan ini. Sharif menyatakan "kesedihan mendalam" atas hilangnya nyawa dan luka-luka yang diderita para korban, serta menyerukan penyelidikan menyeluruh. Hingga berita ini diturunkan oleh Internationalmedia.co.id, belum ada satu pun kelompok atau pihak yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas aksi teror bom bunuh diri di masjid Syiah tersebut.