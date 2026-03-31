PBB Berduka Israel Buka Suara

Jakarta – Internationalmedia.co.id – News melaporkan, militer Israel (IDF) secara resmi telah memulai penyelidikan mendalam terhadap dua insiden terpisah di Lebanon selatan. Insiden-insiden tragis ini mengakibatkan gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi pasukan penjaga perdamaian PBB. Pengumuman ini, yang dilansir kantor berita AFP pada Selasa (31/3/2026), menjadi sorotan utama di tengah gejolak global yang kian memanas.

Melalui saluran Telegramnya, IDF menyatakan, "Insiden-insiden tersebut sedang ditinjau secara menyeluruh untuk mengklarifikasi keadaan dan menentukan apakah insiden tersebut diakibatkan oleh aktivitas Hizbullah atau aktivitas IDF." Mereka juga menambahkan, "Perlu dicatat bahwa insiden-insiden ini terjadi di area pertempuran aktif, di mana mereka beroperasi melawan kelompok Hizbullah yang didukung Iran." Kabar duka ini menjadi salah satu dari lima berita internasional terpopuler yang dihimpun internationalmedia.co.id hari ini, Selasa (31/3/2026), yang menggambarkan betapa kompleksnya situasi geopolitik saat ini.

Di tengah ketidakpastian global, sejumlah isu krusial lainnya juga mencuri perhatian pembaca internationalmedia.co.id, meliputi dinamika di Timur Tengah hingga pergeseran kekuatan di Asia Timur.

Trump dan Dilema Perang Iran

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan telah menyatakan kesediaannya untuk mengakhiri operasi militer terhadap Iran, meskipun sebagian besar Selat Hormuz masih dalam kondisi tertutup. Laporan eksklusif Wall Street Journal (WSJ) pada Senin (30/3) waktu setempat, yang dilansir The Times of Israel, mengutip para pejabat pemerintahan Trump. Menurut laporan tersebut, Trump dan para penasihatnya menyimpulkan bahwa operasi untuk membuka kembali jalur perairan strategis itu akan memakan waktu terlalu lama, berpotensi memperpanjang durasi perang melebihi perkiraan awal 4-6 minggu.

Tarif Tol Selat Hormuz dari Iran

Menambah kompleksitas di Selat Hormuz, Komisi Keamanan Nasional parlemen Iran telah menyetujui rencana pemberlakuan bea masuk atau tarif tol bagi kapal-kapal yang melintasi jalur perairan vital tersebut. Selat Hormuz, yang krusial bagi pengiriman minyak dan gas global, kini secara efektif tertutup akibat perang di Timur Tengah. Laporan televisi pemerintah Iran, yang mengutip seorang anggota komisi keamanan parlemen dan dilansir AFP serta Anadolu Agency, menyebutkan bahwa rencana ini mencakup serangkaian peraturan baru. Namun, persetujuan penuh dari parlemen Iran melalui pemungutan suara masih dibutuhkan untuk mengesahkan rencana tersebut.

Jepang Perkuat Pertahanan Dekat China

Ketegangan juga merambat ke Asia Timur. Jepang dilaporkan telah mengerahkan rudal-rudal jarak jauh di wilayah barat daya, dekat dengan China. Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, pada Selasa (31/3) mengonfirmasi penempatan rudal-rudal tersebut di Kumamoto, wilayah selatan Kyushu. Langkah ini diambil di tengah hubungan yang mencapai titik terendah dengan Beijing dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya aktivitas angkatan laut China di Laut China Timur. Koizumi menegaskan, "Kemampuan pertahanan jarak jauh memungkinkan kita untuk melawan ancaman pasukan musuh yang berupaya menyerang negara kita… sambil memastikan keselamatan personel kita," seperti dilansir AFP.

Rudal Iran Mengarah ke Turki, NATO Bertindak

Di tengah pusaran konflik, sebuah rudal yang ditembakkan dari Iran dan mengarah ke Turki berhasil ditembak jatuh oleh pasukan aliansi Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada Senin (30/3) waktu setempat. Ini menandai insiden rudal keempat yang terdeteksi mengudara ke Turki dari Iran sejak perang Timur Tengah berkecamuk pada 28 Februari lalu. Meskipun Teheran secara konsisten membantah telah melancarkan serangan rudal ke wilayah Turki, Kementerian Pertahanan Turki, yang dilansir AFP dan Al Arabiya, memastikan bahwa rudal yang ditembak jatuh itu berasal dari wilayah Iran.

Berbagai insiden ini menunjukkan bahwa dunia saat ini berada dalam periode ketidakpastian geopolitik yang tinggi, dengan potensi konflik yang bisa memanas kapan saja di berbagai belahan bumi.