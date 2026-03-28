Paris Geger Dini Hari

Sebuah insiden yang berpotensi mengguncang ibu kota Prancis berhasil digagalkan aparat keamanan. Polisi Paris sukses mengamankan seorang pria yang diduga hendak melancarkan serangan bom di depan gedung Bank of America. Peristiwa dramatis ini, seperti dilaporkan Internationalmedia.co.id – News, terjadi pada Sabtu (28/3/2026) dini hari pukul 03.30 waktu setempat.

Gedung Bank of America yang menjadi target terletak di distrik ke-8 yang dikenal mewah, hanya beberapa blok dari ikon kota, Champs-Élysées. Keberhasilan penangkapan pelaku terjadi sesaat setelah ia meletakkan sebuah alat peledak rakitan (IED) di lokasi tersebut, memicu respons cepat dari pihak berwenang.

Menurut keterangan dari salah satu sumber kepolisian yang enggan disebutkan namanya, alat peledak yang ditemukan terbuat dari lima liter cairan, yang diyakini sebagai bahan bakar, lengkap dengan sistem pengapian. Komponen-komponen ini berpotensi menyebabkan ledakan signifikan jika tidak segera dinetralisir. Pihak berwenang kini tengah mendalami motif di balik percobaan serangan teror ini serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.