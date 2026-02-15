Orban Ungkap Musuh Sebenarnya Hungaria

Internationalmedia.co.id – News – Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, baru-baru ini melontarkan pernyataan kontroversial yang mengguncang panggung politik Eropa. Menjelang pemilihan umum yang semakin dekat, Orban secara terang-terangan menunjuk Uni Eropa sebagai ancaman nyata bagi negaranya, bukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan dalam pidatonya di Budapest, sekaligus memanaskan kampanye anti-Uni Eropa yang diusung oleh partai nasionalisnya, Fidesz.

Dalam pidatonya pada Sabtu (14/2), Orban membandingkan Uni Eropa dengan rezim represif Uni Soviet yang pernah mendominasi Hungaria selama lebih dari empat dekade. Ia menolak keyakinan banyak pemimpin Eropa yang menganggap Putin sebagai ancaman keamanan utama bagi benua tersebut. "Kita harus terbiasa dengan gagasan bahwa mereka yang mencintai kebebasan tidak perlu takut pada Timur, tetapi pada Brussel," tegas Orban, merujuk pada ibu kota de facto Uni Eropa di Belgia. Menurutnya, menyebarkan ketakutan tentang Putin adalah hal yang "primitif dan tidak serius," sementara Brussel adalah "realitas nyata dan sumber bahaya yang mengancam. Ini adalah kebenaran yang pahit, dan kita tidak akan mentolerirnya."

Sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina hampir empat tahun lalu, Orban telah menjadi penentang keras bantuan militer dan keuangan untuk Kyiv. Ia mempertahankan hubungan dekat dengan Moskow, sambil mengadopsi sikap agresif terhadap mitra Uni Eropa dan NATO yang ia gambarkan sebagai "penghasut perang." Bahkan, pada Desember lalu, ia sempat mempertanyakan "siapa yang menyerang siapa" ketika puluhan ribu pasukan Rusia membanjiri perbatasan Ukraina pada Februari 2022.

Hubungan Hungaria dengan Uni Eropa memang telah lama tegang. Brussel telah membekukan miliaran euro dana untuk Budapest karena kekhawatiran bahwa pemerintahan Orban membongkar lembaga-lembaga demokrasi, mengikis independensi peradilan, dan mengawasi korupsi pejabat yang meluas. Sebagai balasannya, Orban sering bertindak sebagai penghalang dalam pengambilan keputusan Uni Eropa, secara rutin mengancam untuk memveto kebijakan-kebijakan penting, termasuk memberikan dukungan finansial untuk Ukraina.

Dengan hanya delapan minggu tersisa hingga pemungutan suara 12 April, Orban dan partainya, Fidesz, menghadapi tantangan paling serius sejak pemimpin populis sayap kanan itu merebut kembali kekuasaan pada tahun 2010. Sebagian besar jajak pendapat independen menunjukkan Fidesz tertinggal dari partai Tisza yang berhaluan tengah-kanan, yang dipimpin oleh Peter Magyar. Orban berkampanye dengan premis yang tidak berdasar bahwa Uni Eropa akan mengirim warga Hungaria ke medan perang Ukraina jika partainya kalah, dan semakin menggambarkan Tisza sebagai "boneka" yang diciptakan oleh Uni Eropa untuk menggulingkan pemerintahannya dan melayani kepentingan asing.

Klaim tersebut dengan tegas dibantah oleh Tisza. Peter Magyar, pemimpin partai tersebut, telah berjanji untuk memperbaiki hubungan Hungaria yang tegang dengan sekutu-sekutu Baratnya, menghidupkan kembali ekonomi yang stagnan, dan mengembalikan negara itu ke jalur yang lebih demokratis.

Selain mempertahankan hubungan baik dengan Putin, Orban juga memuji mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Orban menuduh perusahaan multinasional seperti bank dan perusahaan energi mengambil keuntungan dari perang di Ukraina dan berkonspirasi dengan oposisi politiknya untuk mengalahkannya dalam pemilihan. "Sangat jelas bahwa di Hungaria, bisnis minyak, dunia perbankan, dan elit Brussel sedang bersiap untuk membentuk pemerintahan. Mereka membutuhkan seseorang di Hungaria yang tidak akan pernah menolak tuntutan Brussel," ujarnya.

Jika partainya memenangkan mayoritas kelima berturut-turut dalam pemilihan, Orban berjanji untuk melanjutkan tujuannya membersihkan Hungaria dari entitas yang menurutnya melanggar kedaulatan negara. Ia lalu memuji Trump, yang telah mendukungnya menjelang pemilihan, karena menciptakan lingkungan di mana "organisasi non-pemerintah palsu dan jurnalis, hakim, dan politisi yang dibeli dan dibayar" dapat diusir. "Kita pun bisa berbuat banyak dan mengusir pengaruh asing dari Hungaria, beserta agen-agennya, yang membatasi kedaulatan kita. Mesin represif Brussel masih beroperasi di Hungaria. Kita akan membersihkannya setelah April," pungkas Orban.