Mengapa India Minta Warganya Tinggalkan Iran

Internationalmedia.co.id – News – Pemerintah India telah mengeluarkan imbauan mendesak kepada seluruh warganya yang berada di Iran untuk segera meninggalkan negara tersebut. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran akan potensi serangan militer dari Amerika Serikat terhadap Iran, yang dapat memperburuk situasi keamanan di kawasan. Kedutaan Besar India di Teheran, melalui Kementerian Luar Negeri, mengonfirmasi seruan ini pada Senin lalu, yang diperkirakan memengaruhi sekitar 10.000 warga India yang berdomisili atau bekerja di sana.

Dalam pernyataannya, Kedutaan Besar India menyarankan agar semua warga negara India dan orang keturunan India (PIO) memanfaatkan moda transportasi yang tersedia, termasuk penerbangan komersial, untuk keluar dari Iran. Mereka juga diminta untuk selalu berhati-hati, menghindari area demonstrasi atau protes yang mungkin terjadi, tetap menjaga komunikasi dengan Kedutaan, dan memantau perkembangan situasi melalui media lokal secara berkala.

Imbauan evakuasi ini muncul menjelang kunjungan penting Perdana Menteri India Narendra Modi ke Israel yang dijadwalkan pada Rabu mendatang. Sebelumnya, PM Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu lalu menyatakan bahwa kunjungan Modi akan menjadi langkah krusial dalam membentuk aliansi baru untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai musuh "radikal" di kawasan. Modi sendiri, yang terakhir mengunjungi Israel pada 2017, menyatakan antusiasmenya untuk pembicaraan tersebut, menekankan "persahabatan abadi" India dengan Israel yang didasari kepercayaan, inovasi, dan komitmen bersama untuk perdamaian dan kemajuan.

Selama ini, New Delhi secara konsisten memperluas kerja sama dengan Israel di berbagai sektor strategis seperti pertahanan, pertanian, teknologi, dan keamanan. Namun, India juga dikenal mempertahankan hubungan yang kuat dengan negara-negara Teluk dan Iran. Salah satu contohnya adalah pengembangan pelabuhan Chabahar di Iran, yang menjadi rute perdagangan vital menuju Afghanistan, di mana India juga telah menjalin hubungan dengan otoritas Taliban.

Situasi ini menyoroti posisi diplomatik India yang kompleks, berusaha menyeimbangkan hubungan dengan berbagai kekuatan regional sambil memprioritaskan keselamatan warganya di tengah ketegangan geopolitik yang memanas. Keputusan untuk menarik warganya dari Iran mencerminkan tingkat keseriusan India dalam mengantisipasi eskalasi konflik di Timur Tengah.