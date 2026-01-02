Meksiko Bergetar Kuat Ibu Kota Turut Merasakan

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,5 mengguncang wilayah San Marcos, negara bagian Guerrero, Meksiko, pada Jumat (2/1/2026). Guncangan kuat ini tidak hanya dirasakan di pusat gempa, tetapi juga meluas hingga ke Ibu Kota Meksiko, Mexico City, menciptakan kepanikan sesaat di kalangan warga. Menurut laporan yang dihimpun dari AFP dan AP News, titik pusat gempa teridentifikasi berada di dekat kota San Marcos, yang lokasinya berdekatan dengan resor pantai Pasifik populer Acapulco, sebagaimana dikonfirmasi oleh badan seismologi nasional Meksiko.

Hingga saat artikel ini ditulis, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan signifikan pada bangunan maupun korban jiwa akibat peristiwa gempa ini. Pihak berwenang setempat masih terus melakukan pemantauan dan evaluasi di area terdampak untuk memastikan kondisi terkini dan memberikan bantuan jika diperlukan.

Getaran gempa yang cukup kuat di Mexico City bahkan sempat mengganggu aktivitas kenegaraan. Presiden Claudia Sheinbaum dilaporkan terpaksa menghentikan sementara konferensi pers hariannya yang sedang berlangsung ketika guncangan gempa mulai terasa, menunjukkan betapa kuatnya dampak getaran tersebut bahkan di ibu kota yang berjarak cukup jauh dari episentrum.

