Mantan PM Nepal Diciduk Kasus Brutal Terbongkar

Internationalmedia.co.id – News, Kathmandu – Mantan Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, kini menghadapi jerat hukum setelah ditangkap terkait dugaan perannya dalam penindakan brutal terhadap demonstran yang berujung pada kematian puluhan warga pada September tahun lalu. Penangkapan ini juga menyeret mantan Menteri Dalam Negeri, Ramesh Lekhak, dalam kasus serupa, menandai babak baru penegakan hukum di negara Himalaya tersebut.

Juru bicara Kepolisian Lembah Kathmandu, Om Adhikari, mengonfirmasi penangkapan ini, menyatakan bahwa proses hukum akan segera berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, Pawan Kumar Bhattarai dari Kepolisian Distrik Kathmandu menambahkan bahwa Oli dan Lekhak diciduk pada Sabtu (28/3) pagi "untuk penyelidikan terkait aksi protes pada tanggal 8 dan 9 September" tahun lalu.

Momen penangkapan kedua figur penting ini bertepatan dengan hari setelah PM Balendra Shah dan kabinetnya resmi dilantik, menyusul kemenangan dalam pemilihan umum pertama sejak gejolak tahun 2025 yang berujung pada kejatuhan pemerintahan Oli.

Gejolak yang dimaksud adalah unjuk rasa berdarah pada 8-9 September 2025, yang menewaskan sedikitnya 76 orang. Aksi massa ini melibatkan aliansi pemuda antikorupsi. Larangan singkat penggunaan media sosial menjadi pemicu awal, namun kemarahan publik yang lebih dalam atas kesulitan ekonomi Nepal memperparah situasi. Gelombang kemarahan meluas ke berbagai penjuru Nepal, di mana gedung parlemen dan sejumlah kantor pemerintahan menjadi sasaran pembakaran massa, sebuah insiden yang berujung pada kejatuhan rezim Oli.

Komisi penyelidikan yang didukung pemerintah Nepal sebelumnya telah merekomendasikan penuntutan terhadap Oli, yang kini berusia 74 tahun, serta sejumlah pejabat lainnya. Laporan komisi tersebut, meski menyatakan "tidak terbukti adanya perintah untuk menembak," namun secara tegas menyebutkan "tidak ada upaya yang dilakukan untuk menghentikan atau mengendalikan penembakan dan, karena kelalaian mereka, bahkan anak-anak di bawah umur pun kehilangan nyawa."

Menteri Dalam Negeri Nepal yang baru, Sudan Gurung, menegaskan komitmen pemerintah terhadap keadilan. "Tidak ada seorang pun yang kebal hukum… Ini bukan balas dendam terhadap siapa pun, hanya awal dari keadilan. Saya percaya, sekarang negara ini akan mengambil arah baru," ujarnya, seperti dilansir internationalmedia.co.id.

Oli sendiri berulang kali membantah telah memerintahkan pasukan keamanan untuk menembak demonstran. Ia bahkan pernah menyatakan kepada internationalmedia.co.id bahwa dirinya menyalahkan "penyusup" atas tindak kekerasan dalam unjuk rasa tahun lalu. Menanggapi penangkapan ini, Partai Marxis CPN-UML yang dipimpin Oli segera menyerukan para pendukungnya untuk menggelar "aksi protes nasional." Pemimpin senior partai, Mahesh Basnet, mengecam penangkapan ini sebagai "tindakan balas dendam" dan menuntut pemerintah segera mencabut keputusan tersebut.