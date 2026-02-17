Malaysia Umumkan Awal Ramadan 2026 Tanggal Ini Pasti Ditunggu

Kuala Lumpur – Kabar gembira bagi umat Muslim di Malaysia. Pemerintah Negeri Jiran secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah akan dimulai pada Kamis, 19 Februari 2026. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pengumuman ini berarti umat Islam di Malaysia akan memulai ibadah puasa lusa, membawa suka cita menyambut bulan suci penuh berkah.

Penjaga Segel Agung Para Penguasa, Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad, mengonfirmasi penetapan ini. Dilansir dari laporan Kantor Berita Bernama yang juga diulas internationalmedia.co.id, Syed Danial menjelaskan bahwa keputusan awal puasa untuk seluruh negara bagian utama di Malaysia ini dikeluarkan atas titah Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim, setelah mendapat persetujuan dari Yang Mulia Raja dan Ratu. Pengumuman penting ini disiarkan secara langsung melalui Radio Television Malaysia (RTM) pada malam hari.

Proses penentuan awal Ramadan ini melalui mekanisme rukyatul hilal (pengamatan bulan sabit muda) yang ketat. Sebelumnya, pada tanggal 12 Februari, Kantor Penjaga Segel Agung Para Penguasa telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menetapkan hari Selasa, 17 Februari 2026 – bertepatan dengan 29 Sya’ban 1447 Hijriah – sebagai waktu untuk melakukan pengamatan hilal Ramadan. Tujuannya adalah untuk memastikan secara akurat dimulainya ibadah puasa bagi umat Muslim di Malaysia.

Pengamatan hilal pada malam penetapan tersebut melibatkan 29 lokasi strategis yang tersebar di seluruh penjuru Malaysia. Beberapa titik penting yang menjadi saksi proses rukyatul hilal ini antara lain Baitul Hilal Bangunan Sultan Ismail di Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi di Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; serta ikon ibu kota seperti Menara Kuala Lumpur dan Pusat Konvensi Internasional Putrajaya.

Tidak ketinggalan, lokasi-lokasi lain yang turut serta dalam pengamatan adalah Kompleks Baitul Hilal Telok Kemang di Port Dickson, Negeri Sembilan; serta beberapa titik di Selangor seperti Bukit Melawati, Kuala Selangor; Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat; dan Observatorium Selangor di Sabak Bernam. Seluruh proses ini dilakukan dengan cermat oleh para ahli falak untuk memastikan keabsahan penetapan tanggal.