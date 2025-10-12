Ketegangan Meningkat! Kapal China Diduga Sengaja Tabrak Kapal Filipina di Laut China Selatan

Internationalmedia.co.id – Penjaga pantai Filipina melayangkan tuduhan serius terhadap kapal milik Tiongkok atas insiden tabrakan yang disengaja terhadap kapal pemerintah Filipina di perairan dekat sebuah pulau di Laut China Selatan. Insiden ini dilaporkan menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina dan semakin memperkeruh suasana di wilayah yang menjadi sengketa tersebut.

Menurut laporan yang dikutip dari AFP pada Minggu (12/10/2025), konfrontasi antara kapal Filipina dan Tiongkok memang kerap terjadi di Laut China Selatan, wilayah yang hampir seluruhnya diklaim oleh Beijing. Pihak Filipina menyatakan bahwa kapal penjaga pantai Tiongkok sempat menyemprotkan meriam air ke BRP Datu Pagbuaya, kapal milik biro perikanan Manila, pada pukul 09.15 waktu setempat.

"Hanya berselang tiga menit, kapal (Tiongkok) yang sama dengan sengaja menabrak bagian belakang kapal Filipina, menyebabkan kerusakan struktural ringan. Untungnya, tidak ada awak kapal yang terluka," ungkap otoritas Filipina.

Penjaga pantai Manila menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi di dekat Pulau Thitu, yang merupakan bagian dari Kepulauan Spratly, salah satu titik sengketa yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Foto dan video yang dirilis oleh Penjaga Pantai Filipina memperlihatkan kapal Penjaga Pantai Tiongkok, dengan meriam air yang aktif, membayangi kapal Filipina.

"Terlepas dari taktik intimidasi dan tindakan agresif ini, kami tidak akan terintimidasi atau diusir," tegas Penjaga Pantai Filipina.

Hingga berita ini diturunkan, Kedutaan Besar Tiongkok di Manila belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari AFP.

Sebagai informasi tambahan, pada bulan lalu, pemerintah Filipina melaporkan bahwa satu orang terluka akibat serangan meriam air dari kapal Penjaga Pantai Tiongkok yang memecahkan jendela di anjungan kapal biro perikanan lainnya, BRP Datu Gumbay Piang, di dekat Beting Scarborough yang dikuasai Beijing.

Pada Agustus lalu, kapal angkatan laut Tiongkok bahkan bertabrakan dengan kapal penjaga pantainya sendiri saat mengejar kapal patroli Filipina di dekat lokasi yang sama. Tiongkok merebut kendali atas lokasi kaya ikan tersebut dari Filipina setelah kebuntuan panjang pada tahun 2012.

Filipina juga telah menyatakan penolakan terhadap rencana Tiongkok untuk membangun ‘cagar alam’ di Beting Scarborough yang disengketakan. Penasihat Keamanan Nasional Manila, Eduardo Ano, menyebutnya sebagai dalih untuk ‘kemungkinan menduduki’ situs tersebut.

Laut China Selatan merupakan jalur perairan yang sangat penting dan sibuk, dilalui oleh lebih dari 60 persen perdagangan maritim global.