Kematian Bos Kartel Guncang Meksiko Dunia Ikut Bergetar

Internationalmedia.co.id – News – Gelombang kekerasan dahsyat melanda Meksiko menyusul kabar tewasnya El Mencho, pemimpin Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG), dalam sebuah operasi militer. Situasi ini memaksa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keamanan mendesak, mengimbau warganya di Meksiko untuk segera berlindung dan menghindari aktivitas di luar ruangan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Demikian dilaporkan pada Senin, 23 Februari 2026, yang merangkum sejumlah peristiwa global paling disorot.

Insiden kematian El Mencho segera memicu eskalasi kekerasan yang signifikan di berbagai wilayah Meksiko, terutama di Jalisco dan area sekitarnya. Pemandangan mengerikan mobil-mobil yang dibakar dan jalan raya yang diblokir oleh pria bersenjata menjadi pemandangan umum di beberapa negara bagian. Gubernur Jalisco, Pablo Lemus Navarro, bahkan menetapkan status darurat "kode merah", menangguhkan transportasi umum dan mendesak warga untuk tetap berada di dalam rumah demi keselamatan.

Namun, gejolak global tak hanya terpusat di Amerika Latin. Berbagai belahan dunia lainnya juga diwarnai oleh perkembangan penting yang menarik perhatian publik internasional, dari Eropa Timur hingga Timur Tengah.

Langit Moskow Lumpuh Akibat Serangan Drone Ukraina

Di Eropa Timur, langit Moskow sempat lumpuh setelah serangkaian serangan drone Ukraina. Semua bandara internasional di ibu kota Rusia terpaksa ditutup sementara pada Minggu (22/2) waktu setempat, menyusul rentetan drone yang menghujani wilayah Rusia, beberapa di antaranya berhasil ditembak jatuh. Otoritas penerbangan sipil Rusia, Rosaviatsia, mengonfirmasi pembatasan lalu lintas udara di empat bandara utama: Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky, dan Sheremetyevo, berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Putin Tegaskan Prioritas Mutlak Pengembangan Kekuatan Nuklir

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin secara tegas menyatakan bahwa pengembangan kekuatan nuklir negaranya kini menjadi "prioritas mutlak". Pernyataan ini muncul pasca berakhirnya perjanjian nuklir terakhir Rusia dengan Amerika Serikat. Dalam pesan video yang disiarkan pada "Hari Pembela Tanah Air", Putin menekankan bahwa "pengembangan triad nuklir, yang menjamin keamanan Rusia dan memastikan pencegahan strategis yang efektif serta keseimbangan kekuatan di dunia, tetap menjadi prioritas mutlak."

Mahasiswa Iran Kembali Berunjuk Rasa di Tengah Ketegangan AS

Beralih ke Timur Tengah, mahasiswa Iran kembali turun ke jalan dalam unjuk rasa pada Minggu (22/2), di tengah meningkatnya kekhawatiran akan potensi konflik dengan Amerika Serikat, menyusul kebuntuan perundingan nuklir kedua negara. Aksi ini merupakan kelanjutan dari gelombang protes yang sebelumnya dipicu oleh kesulitan ekonomi pada Desember lalu, yang kemudian meluas menjadi demonstrasi anti-pemerintah, menandai salah satu tantangan terbesar bagi kepemimpinan ulama Teheran dalam beberapa tahun terakhir.

Iran dan Rusia Sepakati Transaksi Senjata Rahasia Rp 9,9 Triliun

Secara diam-diam, pemerintah Iran dilaporkan telah mencapai kesepakatan senjata senilai 500 juta Euro, atau sekitar Rp 9,9 triliun, dengan Rusia. Kesepakatan rahasia ini, yang diungkap oleh media terkemuka Financial Times berdasarkan dokumen Rusia yang bocor dan keterangan sumber-sumber terkait, diduga melibatkan pengadaan ribuan rudal canggih yang dapat ditembakkan dari bahu.

Berbagai peristiwa ini menunjukkan betapa dinamisnya lanskap geopolitik global, dengan ketegangan yang terus membayangi di berbagai sudut dunia.