Keajaiban Mogadishu Pesawat Tergelincir ke Laut Semua Selamat

Sebuah insiden penerbangan yang mendebarkan namun berakhir dengan kelegaan luar biasa terjadi di Somalia. Seluruh 55 penumpang dan awak pesawat Starsky Aviation berhasil selamat setelah pesawat jenis Fokker 50 yang mereka tumpangi tergelincir dari landasan pacu dan berakhir di perairan dangkal Samudra Hindia saat melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Aden Abdulle, Mogadishu, pada Selasa (10/2) waktu setempat. Internationalmedia.co.id – News mengabarkan, peristiwa ini menjadi sorotan dunia karena tidak adanya korban jiwa.

Pesawat dengan nomor registrasi 60-YAS itu mulanya lepas landas dari ibu kota Somalia, Mogadishu, menuju kota Gaalkacyo di bagian utara. Namun, sekitar 15 menit setelah mengudara, masalah teknis serius dilaporkan terjadi. Menghadapi situasi genting, pilot segera mengambil keputusan untuk kembali ke Bandara Internasional Aden Abdulle guna melakukan pendaratan darurat.

Meski berhasil menyentuh landasan, pesawat gagal berhenti sempurna. Ia terus melaju melewati batas landasan pacu, berbelok tajam, dan akhirnya tergelincir masuk ke perairan dangkal yang berdekatan dengan pantai, tepat di tepi Samudra Hindia.

Keajaiban terjadi, seluruh 50 penumpang dan lima awak pesawat berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Menteri Transportasi Somalia, Mohamed Farah Nuh, mengonfirmasi bahwa semua orang di dalam pesawat telah ditemukan oleh tim penyelamat yang bergerak cepat. Otoritas Penerbangan Sipil Somalia menambahkan bahwa mereka segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk evaluasi dan perawatan medis, memastikan tidak ada laporan korban jiwa.

Pesawat Fokker 50 tersebut mengalami kerusakan signifikan. Foto-foto dari lokasi kejadian menunjukkan salah satu sayap pesawat patah, meskipun sebagian besar badan pesawat masih terlihat utuh dan terdampar di pantai. Farah Nuh menegaskan bahwa penyebab pasti insiden ini akan diselidiki secara menyeluruh oleh otoritas Somalia untuk mengungkap fakta di balik masalah teknis tersebut.

Di tengah insiden menegangkan ini, sang pilot menuai pujian luas atas keberanian dan keputusannya yang cepat. CEO Starsky Aviation, Ahmed Nur, dalam pernyataannya mengulang bahwa "tidak ada yang cedera, tidak ada kematian." Lebih lanjut, juru bicara Starsky Aviation, Hassan Mohamed Aden, secara khusus memuji, "Keputusan pilot yang cepat dan tenang memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan semua orang di dalam pesawat, dan kami memuji caranya menangani situasi tersebut," seperti dikutip dari laporan internationalmedia.co.id.