Kabin Pesawat Mendadak Penuh Asap Ratusan Orang Terkejut

Sebuah insiden mengejutkan mengguncang Bandara Internasional Jeju pada Jumat (2/1/2026) siang. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, sebanyak 122 penumpang dan awak pesawat maskapai Korea Selatan, Jin Air, terpaksa dievakuasi setelah kabin mendadak dipenuhi asap tebal sesaat sebelum lepas landas.

Insiden ini menimpa penerbangan Jin Air dengan nomor LJ436, yang dijadwalkan berangkat pukul 12.25 waktu setempat dari Jeju menuju Bandara Pohang Gyengju di Provinsi Gyeongsang Utara. Asap yang tidak diketahui asalnya itu tiba-tiba memenuhi kabin pesawat selama proses boarding, memicu evakuasi darurat terhadap seluruh 122 orang di dalamnya.

Laporan dari Korea Joongang Daily dan Xinhua News Agency menyebutkan, kokpit pesawat menerima peringatan internal tak lama setelah asap terdeteksi di dalam kabin. Setelah inspeksi menyeluruh, terungkap bahwa penyebab asap tersebut adalah panas berlebih pada sistem Auxiliary Power Unit (APU) pesawat, yang terletak di bagian ekor. APU sendiri merupakan mesin cadangan vital yang berfungsi memasok daya listrik dan utilitas lainnya, termasuk pendingin udara, ke pesawat saat berada di darat dan mesin utama dimatikan.

Menanggapi insiden ini, perwakilan maskapai Jin Air segera mengeluarkan pernyataan. Mereka menegaskan bahwa tidak ada kebakaran yang terjadi dan dinas pemadam kebakaran bandara tidak perlu dikerahkan. "Kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat, dan penerbangan pengganti telah dijadwalkan untuk berangkat pada pukul 16.35 waktu setempat," jelas pihak maskapai, memastikan penanganan cepat terhadap situasi tersebut.

Insiden ini, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, sempat menciptakan ketegangan di antara para penumpang dan awak, namun berhasil ditangani dengan cepat oleh pihak maskapai dan otoritas bandara.