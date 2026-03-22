Jangkauan Rudal Iran Bikin Eropa Ketar Ketir

Sebuah insiden yang berpotensi memicu ketegangan global terungkap, ketika pangkalan militer gabungan Inggris-Amerika Serikat (AS) di Diego Garcia, Samudra Hindia, menjadi sasaran tembak rudal balistik Iran. Meski laporan menyebut rudal tersebut gagal mengenai targetnya, kemampuan jangkauan rudal antarbenua Iran yang mencapai 4.000 kilometer telah memicu kekhawatiran serius, lantaran kini disebut mampu menjangkau ibu kota-ibu kota Eropa seperti Paris dan Berlin. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa peristiwa ini menyoroti peningkatan kapabilitas rudal Teheran.

Menurut informasi yang dihimpun dari AFP pada Minggu (22/3/2026), Diego Garcia, sebuah pulau strategis yang terletak sekitar 4.000 kilometer dari Iran, merupakan salah satu fasilitas militer vital yang diizinkan Inggris untuk dipakai AS dalam "operasi pertahanan" melawan Iran. Keputusan ini diperkuat pada Jumat (20/3), ketika London secara resmi memberikan lampu hijau kepada Washington untuk memanfaatkan pangkalan di Diego Garcia dan Fairford, Inggris barat daya, guna menargetkan "situs dan kapabilitas rudal Iran yang bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz."

Sumber-sumber resmi dari Inggris mengonfirmasi bahwa insiden "penargetan Diego Garcia yang tidak berhasil" oleh Iran terjadi mendahului pengumuman pada Jumat (20/3). Kendati demikian, rincian lebih lanjut mengenai serangan tersebut belum diungkapkan secara publik. Letnan Jenderal Eyal Zamir, Kepala Militer Israel, dalam pidato yang disiarkan televisi, menyatakan, "Iran meluncurkan rudal balistik antarbenua dua tahap dengan daya jelajah 4.000 kilometer menuju sasaran Amerika di Pulau Diego Garcia." Zamir menambahkan, "Rudal-rudal ini tidak ditujukan untuk menyerang Israel. Jangkauannya mampu mencapai ibu kota-ibu kota Eropa—Berlin, Paris, dan Roma, semuanya berada dalam radius ancaman langsung."

Surat kabar terkemuka Wall Street Journal, pada Jumat (20/3), menjadi yang pertama melaporkan insiden ini, mengutip pejabat AS yang menyebut Iran meluncurkan dua rudal balistik ke arah pangkalan tersebut. Meskipun kedua rudal tersebut gagal mengenai sasarannya, peluncuran ini secara signifikan mengindikasikan bahwa Teheran kini memiliki kapabilitas rudal dengan jangkauan yang melampaui estimasi sebelumnya. Pihak Pentagon sendiri memilih untuk tidak memberikan komentar.

Menurut laporan Wall Street Journal, salah satu rudal mengalami kegagalan fungsi selama penerbangan, sementara rudal lainnya menjadi target sistem pencegat yang diluncurkan dari kapal perang AS. Namun, belum ada konfirmasi pasti apakah rudal tersebut berhasil dihantam.

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris pada Sabtu (21/3) menegaskan, "Serangan ceroboh Iran, yang menciptakan kekacauan di seluruh kawasan dan mengancam Selat Hormuz, merupakan ancaman serius bagi kepentingan Inggris dan para sekutunya." Ia menambahkan, "Pemerintah telah memberikan otorisasi kepada AS untuk memanfaatkan pangkalan-pangkalan Inggris dalam operasi pertahanan yang spesifik dan terbatas."

Kendati demikian, Tom Sharpe, mantan komandan Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan seorang pakar pertahanan, menyampaikan kepada AFP bahwa kapabilitas rudal jarak jauh ini mungkin bukan "pengubah permainan" fundamental dalam konflik tersebut. Sharpe berpendapat, "Iran selalu memiliki rudal dengan jangkauan semacam itu yang telah kita ketahui, meskipun mungkin tidak secara resmi diumumkan." Ia melanjutkan, serangan ini "menunjukkan bahwa mereka masih mampu memindahkan peluncur-peluncur bergerak ini, tanpa terdeteksi, beroperasi dan menembak tanpa terdeteksi atau diserang balik."

Ali Vaez, direktur proyek Iran di Crisis Group, menjelaskan bahwa "bergantung pada bobot hulu ledak, Iran berpotensi meningkatkan jangkauan beberapa rudalnya." Vaez menekankan, "Namun, ini bukan semata-mata mengenai efektivitas di medan perang, melainkan sebuah pesan strategis—memberi sinyal kepada Amerika Serikat dan Israel bahwa salah menginterpretasikan tekad dan kapabilitas Iran dapat berujung pada konsekuensi yang sangat mahal."

Pasukan militer AS telah menempatkan pesawat pembom strategis dan berbagai peralatan tempur lainnya di Diego Garcia, menjadikannya pusat operasional krusial di Asia, termasuk dalam kampanye pengeboman AS di Afghanistan dan Irak di masa lalu.

Dalam konteks politik yang lebih luas, Presiden AS Donald Trump sempat mengkritik respons Perdana Menteri Inggris Keir Starmer terkait konflik dengan Iran. Starmer awalnya enggan terlibat sebelum akhirnya memberikan izin terbatas kepada Washington untuk menggunakan dua pangkalan tersebut. Selain itu, Trump juga menyuarakan kecaman terhadap keputusan Inggris mengembalikan Kepulauan Chagos kepada Mauritius, wilayah yang telah dikuasai Inggris sejak tahun 1960-an. Meskipun demikian, berdasarkan kesepakatan yang ada, Inggris akan tetap mempertahankan hak sewa atas pangkalan di Diego Garcia, pulau terbesar di gugusan kepulauan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah menyampaikan peringatan keras kepada Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper melalui sambungan telepon pada Kamis (18/3). Menurut Kementerian Luar Negeri Teheran, Araghchi menegaskan bahwa penggunaan pangkalan-pangkalan Inggris oleh AS akan dipandang sebagai "bentuk partisipasi dalam agresi." Sebagai respons, Cooper balik memperingatkan Araghchi "agar tidak secara langsung menargetkan pangkalan, wilayah, atau kepentingan Inggris," demikian bunyi pernyataan dari kantor luar negeri Inggris.