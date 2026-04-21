Israel Bikin Kejutan di Timur Tengah

Tel Aviv, Israel – Sebuah pengumuman mengejutkan datang dari Israel. Negara ini bersiap menjadi tuan rumah festival LGBT yang diklaim terbesar di kawasan Timur Tengah. Acara bertajuk ‘Pride Land’ ini rencananya akan digelar di tepi Laut Mati, seperti dilansir Internationalmedia.co.id – News.

Promosi festival ini muncul di tengah situasi geopolitik yang memanas, saat Israel masih terlibat dalam serangkaian konflik di berbagai front. Mulai dari konfrontasi dengan Hamas di Jalur Gaza, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, hingga ketegangan dengan Iran, semuanya menjadi latar belakang pengumuman ambisius ini.

Menurut laporan media lokal Israel, Jerusalem Post, yang juga dikutip New York Post, festival ‘Pride Land’ dijadwalkan akan dimulai pada 1 Juni dan berlangsung selama empat hari penuh. Laporan tersebut menegaskan bahwa acara ini akan menjadi perhelatan LGBT terbesar yang pernah diselenggarakan di seluruh kawasan Timur Tengah.

Jerusalem Post lebih lanjut merinci bahwa ‘Pride Land’ akan menyulap sebagian Gurun Yudea menjadi destinasi pesta megah. Sebanyak 15 hotel dan kompleks tepi pantai akan diubah menjadi area perayaan, lengkap dengan pertunjukan yang berlangsung tanpa henti selama empat hari. Aaron Cohen, produser utama sekaligus penggagas festival, mengklaim bahwa ‘Pride Land’ merupakan proyek terbesar bagi komunitas LGBT di Israel, bahkan melampaui skala parade tahunan di Tel Aviv.

"Untuk melakukan investasi jutaan dolar, membeli seluruh hotel selama empat hari, dan membangun kota dari nol di tengah gurun, ini adalah bukti komitmen kami," ujar Cohen kepada Jerusalem Post, menyoroti ambisi besar di balik acara tersebut.

Ironisnya, promosi festival ini berlangsung di tengah periode yang sangat menantang bagi sektor pariwisata Israel. Konflik yang sedang berlangsung dengan Iran dan Hizbullah telah memberikan dampak signifikan, membuat banyak wisatawan enggan berkunjung. Meskipun saat ini ada gencatan senjata sementara dan upaya perundingan damai sedang diupayakan, kepastian berakhirnya perang masih menjadi tanda tanya besar.

Situasi ini diperparah dengan imbauan dari beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang secara tegas menyarankan warga negaranya untuk menghindari perjalanan ke Israel, dengan alasan kekhawatiran keamanan yang tinggi.

Dengan segala tantangan dan kontradiksi yang menyelimuti, Israel tampaknya tetap bertekad untuk menampilkan sisi lain dari negaranya, sebuah perayaan kebebasan dan keberagaman, meskipun di tengah bayang-bayang konflik yang tak kunjung usai.