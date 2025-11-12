Islamabad Berduka: Bom Bunuh Diri Hantam Pengadilan, Belasan Nyawa Melayang

Internationalmedia.co.id – Sebuah ledakan dahsyat mengguncang Islamabad, Pakistan, pada Selasa (11/11) siang waktu setempat. Bom bunuh diri menghantam area luar gedung pengadilan, merenggut nyawa sedikitnya 12 orang dan melukai puluhan lainnya.

Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, mengonfirmasi bahwa ledakan tersebut merupakan serangan bunuh diri. Peristiwa tragis ini terjadi di area permukiman ibu kota, tepatnya di luar gedung pengadilan distrik.

"Pukul 12.39 waktu setempat, serangan bunuh diri terjadi di (pengadilan distrik) Kachehri," ujar Naqvi kepada wartawan di lokasi kejadian. Ia menambahkan, "Sejauh ini, 12 orang telah menjadi martir dan sekitar 27 orang mengalami luka-luka."

Ledakan tersebut terjadi di dekat gerbang masuk gedung pengadilan, area yang biasanya ramai oleh warga yang tengah berurusan dengan hukum. Dampak ledakan sangat mengerikan, dengan laporan dan foto-foto dari lokasi kejadian menunjukkan korban berlumuran darah.

Hingga saat ini, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan ini. Pihak berwenang masih melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap dalang di balik aksi teror tersebut. Internationalmedia.co.id akan terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan situasi ini.