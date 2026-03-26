Iran Tak Mau Damai Ini 5 Syarat Perang yang Bikin Geger

Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak pada Kamis (26/3/2026) setelah Iran secara tegas menolak proposal perdamaian dari Amerika Serikat. Teheran bersikeras bahwa akhir konflik hanya akan terjadi sesuai dengan syarat dan jadwal yang mereka tentukan sendiri. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Iran bahkan telah menetapkan lima syarat krusial yang harus dipenuhi untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung, menandakan sikap yang tak kompromi di tengah gejolak regional.

Seorang pejabat senior politik dan keamanan Iran, yang berbicara secara eksklusif kepada Press TV, menegaskan bahwa pemerintah Iran tidak akan membiarkan Presiden AS Donald Trump mendikte kapan perang harus berakhir. "Iran akan mengakhiri perang ketika sudah memutuskan untuk melakukannya dan ketika syarat-syaratnya sendiri terpenuhi," kata pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut. Ia menekankan tekad Teheran untuk melanjutkan pertahanan dan memberikan "pukulan berat" kepada musuh sampai tuntutannya terpenuhi. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga memperkuat posisi ini di televisi pemerintah Iran, sebagaimana dilansir AFP. "Tentu saja, kami menginginkan penghentian perang dengan syarat-syarat kami sendiri, dan dengan cara bahwa itu (perang) tidak akan terulang lagi di sini," ujarnya. Araghchi menambahkan bahwa Iran tidak berencana untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan akan terus melakukan perlawanan, menyusul pernyataan Gedung Putih tentang adanya pembicaraan.

Di tengah ketegangan diplomatik, insiden militer juga terus terjadi. Di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dua orang dilaporkan tewas dan tiga lainnya luka-luka akibat serpihan rudal balistik yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Kantor media Abu Dhabi melalui platform X, dilansir Al Arabiya, mengonfirmasi insiden di jalan Sweihan ini, yang juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah mobil. Sementara itu, laporan dari Times of Israel, juga dilansir Al Arabiya, menyebutkan bahwa militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Alireza Tangsiri, dalam serangan di Bandar Abbas, Iran. Tangsiri disebut sebagai tokoh kunci di balik potensi penutupan Selat Hormuz. Namun, hingga kini, belum ada komentar resmi dari Iran maupun militer Israel mengenai laporan serangan tersebut.

Konflik langsung juga tak terhindarkan. Militer Israel melaporkan adanya serangan rudal dari Iran pada Kamis (26/3) yang berhasil direspons oleh sistem pertahanan udaranya. Juru bicara layanan medis darurat Israel, Magen David Adom (MDA), mengonfirmasi bahwa enam orang mengalami luka ringan akibat ledakan, dan beberapa rumah di kota Kafr Qassem, Israel tengah, mengalami kerusakan. Wali Kota Kafr Qassem, Haitham Taha, menduga kerusakan tersebut disebabkan oleh amunisi kluster, sebagaimana dilansir AFP.

Rangkaian peristiwa ini, mulai dari penolakan tegas Iran terhadap proposal AS hingga insiden militer di berbagai titik, menunjukkan bahwa Timur Tengah berada dalam fase ketidakpastian yang tinggi. Dengan Iran yang berpegang teguh pada syarat-syaratnya sendiri untuk mengakhiri perang, prospek perdamaian tampaknya masih jauh, dan potensi eskalasi konflik tetap menjadi perhatian utama dunia, sebagaimana terus dipantau oleh internationalmedia.co.id.