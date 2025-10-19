Internationalmedia.co.id – Sebuah tragedi memilukan kembali terjadi di Gaza, di mana sembilan anggota keluarga dilaporkan tewas akibat serangan pasukan Israel terhadap sebuah bus pada Jumat (17/10) waktu setempat. Insiden ini menambah daftar panjang korban sipil dalam konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Hamas.

Satu Keluarga Lenyap, Bus Jadi Sasaran Empuk?

Badan pertahanan sipil Gaza mengungkapkan bahwa para korban merupakan satu keluarga bernama Abu Shabaan. Mereka tewas saat mencoba kembali ke rumah mereka di kawasan Zeitun untuk melihat kondisi tempat tinggal mereka setelah gencatan senjata.

Israel Akui Tembak Kendaraan, Klaim Ada Ancaman

Militer Israel membenarkan telah menembak sebuah kendaraan yang melintasi "garis kuning", sebuah batas yang ditetapkan berdasarkan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Menurut pernyataan militer Israel, pasukan telah melepaskan tembakan peringatan, namun kendaraan tersebut terus mendekat dan dianggap sebagai ancaman langsung.

Gencatan Senjata Rawan Pelanggaran, Warga Gaza Terjebak Trauma

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang seharusnya menjadi harapan baru bagi warga Gaza, justru diwarnai dengan insiden-insiden yang merenggut nyawa. Ratusan ribu warga Palestina yang kembali ke Gaza utara untuk mencari rumah mereka, seringkali menghadapi kenyataan pahit di tengah kehancuran akibat perang. Banyak dari mereka bahkan tidak dapat menemukan rumah mereka karena telah rata dengan tanah.