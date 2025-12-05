Inilah 5 Headline Internasional yang Bikin Geleng-Geleng Kepala!

Internationalmedia.co.id – Dunia internasional diwarnai berbagai peristiwa penting dan menarik perhatian. Dari Timur Tengah hingga Amerika Utara, berikut adalah rangkuman lima berita terpopuler yang terjadi pada Jumat (5/12/2025):

Misteri Kematian Pemimpin Anti-Hamas di Gaza: Yasser Abu Shabab, pemimpin milisi bersenjata Palestina yang dikenal sebagai penentang Hamas, dilaporkan tewas di Jalur Gaza. Kematiannya menjadi sorotan karena Abu Shabab diduga bekerja sama dengan militer Israel. Internationalmedia.co.id melaporkan, insiden ini menjadi pukulan bagi upaya Israel dalam mendukung kelompok-kelompok di Gaza untuk melawan Hamas.

Netanyahu Pilih Jenderal Jadi Bos Mossad, Ada Apa? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat keputusan mengejutkan dengan menunjuk Mayor Jenderal Roman Gofman, seorang jenderal tanpa pengalaman intelijen, sebagai kepala Mossad yang baru. Penunjukan ini menimbulkan pertanyaan besar mengingat posisi kepala Mossad biasanya diisi oleh sosok dengan latar belakang intelijen yang kuat.

AS Siapkan Daftar Hitam Baru, Puluhan Negara Terancam! Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk memperluas daftar larangan perjalanan. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, menyebutkan lebih dari 30 negara berpotensi masuk daftar tersebut. Alasan di balik rencana ini adalah kekhawatiran terhadap negara-negara dengan pemerintahan yang tidak stabil.

Irak Lakukan Kesalahan Fatal, Hizbullah dan Houthi Jadi Korban! Pemerintah Irak membuat blunder dengan memasukkan nama kelompok Hizbullah dan Houthi ke dalam daftar pembekuan aset teroris. Otoritas Irak mengakui kesalahan tersebut dan akan segera menghapus nama kedua kelompok yang berafiliasi dengan Iran itu dari daftar.