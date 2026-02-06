Close Menu
Trending Indonesia

Ibu Kota Pakistan Mencekam Ledakan Masjid

GunawatiBy Tidak ada komentar1 Min Read0 Views
Ibu Kota Pakistan Mencekam Ledakan Masjid

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden tragis mengguncang ibu kota Pakistan, Islamabad, pada Jumat (6/2) waktu setempat. Sebuah masjid Syiah menjadi sasaran ledakan dahsyat sesaat setelah pelaksanaan salat Jumat, menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai puluhan jemaah lainnya.

Keterangan dari sumber senior kepolisian setempat yang dilansir AFP pada Jumat (6/2), menyebutkan bahwa ledakan terjadi di dalam masjid setelah para jemaah menyelesaikan ibadah salat Jumat. "Sebuah ledakan terjadi setelah salat Jumat di sebuah masjid Syiah," ujar sumber tersebut, mengonfirmasi bahwa 11 orang dinyatakan meninggal dunia dan setidaknya 20 lainnya mengalami luka-luka akibat kejadian memilukan ini.

Ibu Kota Pakistan Mencekam Ledakan Masjid
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Namun, laporan terpisah dari otoritas Pakistan, yang juga dikutip AFP, mengungkapkan bahwa jumlah korban luka jauh lebih banyak, mencapai lebih dari 80 orang. Masjid yang menjadi sasaran serangan ini diidentifikasi oleh Al Jazeera sebagai Masjid Khadija Tul Kubra, yang berlokasi di area Tarlai Kalan, sebelah tenggara wilayah Islamabad.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti ledakan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Aparat Kepolisian Pakistan telah segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan intensif dan mengamankan area sekitar masjid, sementara upaya evakuasi dan penanganan korban terus dilakukan.

Share.
Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

Related Posts

Leave A Reply