Horor di Langit Kolombia Pesawat Militer Jatuh

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah tragedi udara mengguncang Kolombia setelah sebuah pesawat militer yang mengangkut 125 personel, terdiri dari tentara dan awak, jatuh tak lama setelah lepas landas pada Senin (23/3) waktu setempat. Kecelakaan mengerikan ini dikhawatirkan merenggut nyawa hingga 80 orang, meninggalkan duka mendalam bagi negara.

Pesawat jenis Hercules itu dilaporkan jatuh di area hutan belantara dekat Puerto Leguizamo, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ekuador di selatan Kolombia. Menurut laporan yang diterima internationalmedia.co.id, lokasi kejadian menunjukkan puing-puing pesawat yang hangus terbakar, menjadi saksi bisu insiden nahas tersebut.

Wilayah perbatasan ini dikenal sebagai zona rawan konflik, di mana militer Kolombia dan Ekuador secara intensif beroperasi melawan kartel narkoba dan kelompok milisi penyelundup. Misi penerbangan pesawat Hercules ini diduga kuat berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan pengamanan di area tersebut.

Sejauh ini, tim penyelamat telah berhasil menemukan 48 orang yang selamat dari reruntuhan. Namun, sebuah sumber militer yang dikutip AFP mengindikasikan bahwa jumlah korban tewas bisa mencapai 80 orang, meskipun angka resmi masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak berwenang.

Menteri Pertahanan Kolombia, Pedro Sanchez, menyampaikan "kesedihan mendalam" atas musibah ini. Melalui pernyataan di media sosial, Sanchez menegaskan, "Unit-unit militer sudah berada di lokasi kejadian. Jumlah korban dan penyebab kecelakaan belum dikonfirmasi." Ia menambahkan, "Ini adalah peristiwa yang sangat menyakitkan bagi negara. Semoga doa-doa kita membawa sedikit penghiburan bagi keluarga korban."

Jenderal Carlos Fernando Silva Rueda merinci bahwa pesawat tersebut membawa 114 tentara dan 11 awak. Mereka sedang dalam perjalanan dinas antara Puerto Leguizamo dan pos terdepan Amazon lainnya yang berdekatan. Foto-foto dari lokasi kejadian menunjukkan warga sipil berkerumun di sekitar ekor pesawat yang rusak, bertanda FAC 1016, dengan kepulan asap tebal membubung di atas pepohonan.