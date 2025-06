Heboh! Presiden Meksiko Bantah Keras Tuduhan Ini

Internationalmedia.co.id memberitakan, Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, dengan tegas membantah tuduhan yang dilayangkan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem. Noem menuduh Sheinbaum sebagai dalang di balik aksi protes yang berujung kerusuhan di Los Angeles beberapa waktu lalu. Tuduhan tersebut disampaikan Noem saat konferensi pers di Gedung Putih.

Melalui media sosial, Sheinbaum menyatakan tuduhan tersebut "sama sekali tidak benar". Ia bahkan mengunggah ulang video konferensi persnya sebelumnya, di mana ia mengecam aksi kekerasan dan menyerukan warga Meksiko di AS untuk tetap damai. "Kami selalu menentang unjuk rasa yang disertai kekerasan," tegas Sheinbaum. Ia menambahkan bahwa posisinya tetap membela warga Meksiko yang jujur dan pekerja keras di AS.

Aksi protes yang awalnya berlangsung damai di Los Angeles, dipicu oleh penangkapan besar-besaran imigran ilegal oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) AS. Namun, situasi berubah menjadi ricuh dengan aksi pembakaran, penjarahan, dan vandalisme. Kepolisian setempat melaporkan lebih dari 23 pusat bisnis dijarah dan lebih dari 500 orang ditangkap. Protes serupa juga terjadi di beberapa kota besar AS lainnya seperti New York, Atlanta, Chicago, dan San Francisco.

Noem secara gamblang menyebut nama Sheinbaum dalam pernyataannya, "Claudia Sheinbaum muncul dan mendorong lebih banyak aksi protes di LA dan saya mengecamnya untuk hal itu. Dia seharusnya tidak mendorong unjuk rasa yang disertai kekerasan yang sedang berlangsung," kata Noem. Sheinbaum sendiri, melalui pernyataan resminya, membantah keras keterlibatannya dalam aksi kekerasan tersebut. Ia menekankan komitmennya terhadap kedamaian dan perlindungan warga Meksiko di AS. Kasus ini pun kini menjadi sorotan internasional.