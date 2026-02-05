Harapan Baru Perang Ukraina Rusia

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah langkah signifikan menuju potensi deeskalasi konflik telah terjadi. Ukraina dan Rusia dilaporkan mencapai kesepakatan untuk melakukan pertukaran lebih dari 300 tahanan setelah serangkaian pembicaraan yang digambarkan "produktif" di Abu Dhabi. Meski demikian, Amerika Serikat sebagai mediator utama mengingatkan bahwa jalan menuju kesepakatan damai yang lebih komprehensif masih panjang dan penuh tantangan.

Negosiasi ini menandai salah satu upaya diplomatik paling menonjol dalam upaya meredakan konflik bersenjata paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II. Konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini telah merenggut nyawa ratusan ribu jiwa, menyebabkan jutaan penduduk terpaksa mengungsi, dan meninggalkan kehancuran masif di sebagian besar wilayah timur dan selatan Ukraina.

Ironisnya, di tengah berlangsungnya diskusi penting ini, Ibu Kota Ukraina, Kyiv, masih bergulat dengan krisis energi. Sebagian besar kota mengalami pemadaman pemanas di tengah suhu yang membekukan, di bawah nol derajat Celsius. Kondisi ini merupakan imbas dari serangkaian serangan Rusia yang terus-menerus menargetkan infrastruktur energi, melumpuhkan pasokan ke ratusan blok apartemen.

Utusan khusus AS, Steve Witkoff, mengumumkan melalui media sosial bahwa pada hari kedua pembicaraan di Abu Dhabi, delegasi dari ketiga negara telah mencapai kesepakatan untuk menukar total 314 tahanan. Ini merupakan pertukaran tahanan pertama dalam kurun waktu lima bulan terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengonfirmasi detailnya, menyatakan bahwa masing-masing pihak akan menerima 157 tahanan. Meskipun Witkoff memuji negosiasi sebagai "terperinci dan produktif," ia juga dengan hati-hati meredam harapan akan terobosan instan. "Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," tegasnya.

Sebelumnya, pada hari Rabu, delegasi Kyiv juga telah melabeli diskusi hari pertama sebagai "substantif dan produktif." Sentimen positif ini diamini oleh negosiator Rusia, Kirill Dmitriev, yang menyatakan, "Pasti ada kemajuan, semuanya bergerak maju ke arah yang baik dan positif."

Namun, di balik optimisme pertukaran tahanan, belum ada perkembangan berarti terkait isu-isu teritorial yang menjadi inti perselisihan. Moskow tetap teguh pada pendiriannya, menunjukkan tidak ada tanda-tanda konsesi terhadap tuntutan utamanya. Lebih lanjut, perwakilan Rusia sempat melontarkan kritik keras terhadap apa yang mereka sebut sebagai upaya negara-negara Eropa untuk "mengganggu kemajuan," meskipun tanpa merinci lebih lanjut tuduhan tersebut.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari Rabu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa setidaknya 55.000 tentara Ukraina telah gugur sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022. Angka ini, bagaimanapun, cenderung lebih rendah dibandingkan banyak perkiraan yang dikeluarkan oleh lembaga independen. Di sisi lain, Rusia masih enggan mempublikasikan data resmi mengenai jumlah korban di pihak militernya. Namun, investigasi yang dilakukan oleh BBC bersama media independen Mediazona, melalui penelusuran berita duka dan pengumuman keluarga, mengindikasikan bahwa lebih dari 160.000 tentara Rusia telah tewas dalam konflik ini.

(internationalmedia.co.id/ygs)