Gedung Putih Berhantu? Intip Tradisi Halloween yang Bikin Penasaran!

Internationalmedia.co.id – Halloween, perayaan yang identik dengan kostum seram dan permen, bukan hanya dirayakan oleh masyarakat biasa di Amerika Serikat. Gedung Putih, sebagai simbol kekuasaan dan kediaman resmi Presiden AS, juga turut serta memeriahkan tradisi ini setiap tahunnya. Lalu, bagaimana sejarahnya dan apa saja yang membuat perayaan Halloween di Gedung Putih begitu istimewa?

Tradisi unik ini bermula pada tahun 1958, ketika Ibu Negara Mamie Eisenhower mendekorasi Gedung Putih dengan labu, jagung kering, dan bunga musim gugur untuk pesta Halloween anak-anak staf Gedung Putih. Sejak saat itu, perayaan Halloween menjadi agenda tahunan yang terus dilestarikan oleh setiap pemerintahan. Lebih dari sekadar pesta, acara ini menjadi jembatan penghubung antara keluarga presiden dengan masyarakat melalui kegiatan sosial yang ramah anak.

Setiap tahunnya, Gedung Putih dihias dengan dekorasi tematik yang berbeda-beda. Mulai dari suasana musim gugur yang klasik hingga tampilan menyeramkan dengan sorotan lampu oranye dan ungu. Acara "trick-or-treat" menjadi daya tarik utama, di mana anak-anak dari keluarga militer dan sekolah sekitar diundang untuk menerima permen langsung dari Presiden dan Ibu Negara. Tak jarang, halaman Gedung Putih dipenuhi dengan pertunjukan musik, boneka raksasa, dan instalasi seni yang memukau para pengunjung cilik.

Setiap era pemerintahan memiliki ciri khas tersendiri dalam merayakan Halloween. Di era Presiden Nixon, pesta Halloween diadakan khusus untuk anak-anak staf Gedung Putih dengan hiburan dan kostum tematik. Pada masa Presiden Carter dan Reagan, acara ini semakin terbuka untuk partisipasi publik. Sementara di era modern seperti pemerintahan Obama, halaman Gedung Putih disulap menjadi arena bermain yang penuh warna dan ramah anak.

Pada tahun 2025, Ibu Negara Melania Trump kembali mengumumkan perayaan Halloween di Gedung Putih yang akan diselenggarakan pada Kamis, 30 Oktober. Acara ini terbuka untuk masyarakat umum dari segala usia. Ribuan anak-anak dan orang tua akan memadati halaman selatan Gedung Putih untuk menikmati berbagai stan perayaan Halloween dan dekorasi musim gugur yang mempesona. Acara ini akan berlangsung dari pukul 16.00 hingga 20.30 waktu setempat dan terbuka untuk pemegang tiket, termasuk keluarga militer, keluarga penegak hukum, keluarga asuh dan adopsi, serta pejabat pemerintahan yang memiliki anak.