Gaza Berduka: Lebih dari 70 Ribu Nyawa Melayang dalam Konflik yang Tak Berujung

Internationalmedia.co.id – Konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas di Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas melaporkan bahwa jumlah korban tewas telah melampaui angka 70.000 orang sejak perang berkecamuk lebih dari dua tahun lalu.

Menurut laporan AFP pada Minggu (30/11/2025), jumlah korban jiwa terus meningkat, bahkan setelah gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat bahwa 354 warga Palestina telah tewas akibat tembakan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan.

"Dua jenazah baru saja tiba di rumah sakit di Jalur Gaza dalam 48 jam terakhir," ungkap pihak kementerian, menambahkan bahwa salah satu jenazah ditemukan dari bawah reruntuhan bangunan yang hancur.

Meskipun gencatan senjata telah disepakati, kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina masih sangat memprihatinkan. Korban jiwa terus berjatuhan, menambah daftar panjang penderitaan rakyat Palestina.

Kabar terbaru ini muncul bertepatan dengan peringatan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diperingati setiap tanggal 29 November. Peringatan ini menjadi pengingat akan perlunya solusi damai dan berkelanjutan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama ini.