Filipina Siaga Satu! Topan Super Fung-wong Ancam, Ratusan Ribu Dievakuasi

Internationalmedia.co.id – Filipina bersiap menghadapi terjangan Topan Super Fung-wong yang semakin mendekat. Lebih dari 100.000 penduduk di wilayah timur dan utara Filipina telah dievakuasi sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman topan super yang diprediksi membawa hujan deras, angin kencang merusak, dan gelombang badai dahsyat.

Sinyal peringatan badai telah ditingkatkan di sebagian besar wilayah Filipina, dengan Sinyal nomor 5, peringatan tertinggi, diberlakukan di wilayah tenggara Luzon, termasuk Catanduanes dan wilayah pesisir Camarines Norte dan Camarines Sur. Metro Manila dan wilayah sekitarnya juga berada dalam status siaga dengan Sinyal nomor 3.

Topan Super Fung-wong, yang oleh warga lokal dikenal sebagai Uwan, membawa kecepatan angin berkelanjutan mencapai 185 km/jam dengan hembusan hingga 230 km/jam. Diperkirakan topan ini akan menghantam provinsi Aurora di Luzon paling cepat pada Minggu malam. Bahkan, beberapa wilayah di Visayas Timur telah mengalami pemadaman listrik akibat dampak awal topan.

Penjaga Pantai Filipina di Camarines Sur membagikan gambar-gambar yang menunjukkan proses evakuasi pengungsi. Mereka terlihat membawa barang-barang pribadi saat dipindahkan dari perahu penumpang ke truk yang telah disiapkan. Lebih dari 300 penerbangan domestik dan internasional juga telah dibatalkan untuk menghindari risiko akibat cuaca ekstrem.

Kondisi badai di Provinsi Catanduanes terekam dalam video yang dibagikan oleh ABS-CBN News di X. Langit mendung, cabang-cabang pohon bergoyang hebat diterpa angin kencang, dan hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Fung-wong datang hanya beberapa hari setelah Filipina dilanda Topan Kalmaegi, yang menyebabkan 204 orang meninggal dan meninggalkan kerusakan parah sebelum menerjang Vietnam. Di Vietnam, Kalmaegi merenggut lima nyawa dan menghancurkan masyarakat pesisir. Di desa nelayan Vung Cheo, kapal-kapal penangkap ikan terlihat menumpuk di sepanjang jalan utama pada Sabtu lalu.