Dunia Terkejut Indonesia Ambil Langkah Ini

Jakarta – Internationalmedia.co.id – News – Indonesia kembali menjadi sorotan utama media internasional. Kesiapan Jakarta untuk mengerahkan pasukan ke Jalur Gaza, sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hamas, telah menarik perhatian luas. Bahkan, media-media lokal Israel turut membahas langkah ini, menyoroti Indonesia sebagai negara pertama yang siap berkontribusi pada pasukan keamanan internasional di wilayah tersebut. Setidaknya tiga media Israel berbahasa Inggris telah mengulas detail persiapan pengerahan pasukan TNI ini.

Selain kabar penting dari Indonesia, sejumlah peristiwa global lainnya juga mendominasi pemberitaan internasional hari ini, Rabu (11/2/2026), menarik perhatian pembaca internationalmedia.co.id.

Pesawat Netanyahu Lintasi Wilayah Anggota ICC, Ada Apa?

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi pusat perdebatan setelah pesawatnya terdeteksi melintasi wilayah udara tiga negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC) saat menuju Amerika Serikat. Meskipun ada potensi surat perintah penangkapan yang mungkin dikeluarkan ICC, pesawat "Wing of Zion" yang ditumpangi Netanyahu terbang di atas Yunani, Italia, dan Prancis pada Selasa (10/2) waktu setempat. Ketiga negara ini diketahui telah menandatangani Statuta Roma, yang secara hukum mengharuskan mereka untuk mematuhi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC.

Mencekam! Pesawat Tergelincir ke Laut Saat Pendaratan Darurat

Sebuah insiden dramatis terjadi di Somalia ketika pesawat penumpang milik maskapai Starsky Aviation tergelincir dari landasan saat melakukan pendaratan darurat. Pesawat tersebut berakhir di laut dangkal di pantai dekat bandara utama Somalia pada Selasa (10/2) waktu setempat. Beruntung, semua 55 penumpang dan awak pesawat jenis Fokker 50 itu berhasil diselamatkan. Insiden yang menggemparkan Somalia ini terjadi setelah pesawat mengalami masalah teknis sekitar 15 menit usai lepas landas dari Bandara Internasional Aden Abdulle di Mogadishu, yang seharusnya menuju kota Gaalkacyo di sebelah utara negara tersebut.

Tegang dengan Iran, Trump Kaji Kirim Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan pertimbangannya untuk mengirim kapal induk kedua AS, beserta aset-aset militer tambahan, ke kawasan Timur Tengah. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Trump menegaskan pentingnya mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, sembari menyebut adanya perundingan nuklir yang sedang berlangsung antara Washington dan Teheran. Rencana pengerahan kapal induk kedua ini diyakini akan semakin meningkatkan tekanan terhadap Teheran di tengah pembicaraan diplomatik yang sedang berlangsung.

AS Akan Kirim 200 Tentara ke Nigeria untuk Latih Militer

Amerika Serikat akan mengerahkan 200 tentara ke Nigeria untuk melatih angkatan bersenjata negara tersebut dalam memerangi kelompok-kelompok militan. Peningkatan kerja sama militer ini diumumkan oleh Mayor Jenderal Samaila Uba, juru bicara Markas Besar Pertahanan Nigeria. Pengerahan ini melengkapi tim kecil AS yang sudah berada di negara Afrika Barat tersebut, yang bertugas membantu Nigeria dalam penargetan serangan udara terhadap kelompok militan.